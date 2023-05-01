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Haberler Gündem Suriye’de bomba imha eden iki polisimiz şehit oldu

Suriye’de bomba imha eden iki polisimiz şehit oldu

1.5.2023

Gazete

Suriye’de bomba imha eden iki polisimiz şehit oldu
Suriye'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PKK/PYD'nin bombalı eylemlerde kullanmak üzere hazırlandığı patlayıcıların bulunup, imha edilmesi sırasında yaşanan patlamada 2 Türk ile 1 Suriyeli yerel polis şehit oldu, 7'si Türk 11 polis de yaralandı. Yaralılar, bölgeden tahliye edilip, Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Olaya ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden de yapılan açıklamada, "Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi.
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