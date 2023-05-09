Dünyadaki en kalabalık miting!

Uluslararası medya kuruluşları İstanbul'daki dev mitingi manşetlerine taşıdı. Miting alanındaki kalabalığı işaret eden Başkan Erdoğan, resmi rakamın 1 milyon 700 bin olduğunu söylemişti. Dünya basını da bu büyük gövde gösterisini manşetlerinden verdi. 21 yıllık iktidarına rağmen Başkan Erdoğan'ın bu kalabalığı nasıl toplayabildiğini soran dünya basını şaşkınlığı gizleyemedi.

İngiltere merkezli BBC, "Bu miting son yıllarda dünyadaki en yüksek katılımlı şov olabilir" yorumunda bulundu.

ABD merkezli CNN International ise "21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç" ifadelerini kullandı.

France 24, "Kazanacağız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da güç gösterisi" diye yazdı.

Yunanistan'dan Ethnos, "İstanbul'da 1.7 milyon vatandaş Erdoğan için toplandı" başlığıyla gelişmeleri aktardı.

Newsbomb adlı Yunan internet sitesi, "Türkiye'nin kritik seçimleri için geri sayım... Sadece bir hafta kaldı" diye yazdı.

Yine Yunan basınından Proto Thema, "Seçimlere bir hafta kala Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan güç gösterisi. Mitingde 1,7 milyon kişiye konuştu" ifadelerini kullandı.