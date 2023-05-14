Etkili temizlik ile 50 terörist etkisiz!

DÜNYA genelinde tehditlerin evrilmesi karşısında yöntemleri ve yapısını sürekli değiştirerek yenileyen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve güvenlik güçlerimiz, hem sahada istihbarat toplayarak hem de teknolojik imkanları kullanarak terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürüyor.

MİT, koordinesinde nokta operasyonlarla bu yıl şu ana kadar MİT, PKK, DEAŞ, MLKP ve FETÖ terör örgütlerinin sözde üst düzey kadroları da dahil 50 üyesi etkisiz hale getirildi.

CEZAEVİ ARACINA SALDIRI

BURSA'NIN Mudanya ilçesinde 20 Nisan 2022'de cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi olan terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Ahmet Şoreş kod adlı Zeki Gürbüz ve sözde Suriye sabotaj sorumlusu "Fırat Neval" kod adlı Özgür Namoğlu, 6 Ocak'ta Suriye'nin Haseke kentinde düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.

'İSTİKLAL'İ PLANLAYAN İSİM

KIRMIZI bültenle aranan, MİT ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Ocak'ta yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi M.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İSTİKLAL Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan PKK/YPG'li Halil Menci, Suriye'de 22 Şubat'ta gerçekleştirilen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

12 EYLEME BİZZAT KATILDI

"SOREŞ/SOREŞGER" kod adlarını kullanan ve 12 terör eylemine katılan PKK/KCK'lı terörist Ramazan Güneş, Irak'ın Süleymaniye kentinde 28 Ocak'ta düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi. Suriye'de 19 Mart'ta terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu "Hamza Kobani" kod adlı Mehmet Yıldırım ve 14 Nisan'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı, düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.

FETÖ'NÜN güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, yurt dışında 14 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi, 18 Nisan'da tutuklandı. MİT'in uzun süre takip ettiği "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi. Suriye'de 29 Nisan'da etkisiz hale getirildi. Terörist Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

METROPOLLERDE eylem talimatı veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu "Mazlum Karamok" kod adlı Sabri Abdullah, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da 30 Nisan'da etkisiz hale getirildi. MİT, Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu "Cudi Engizek" kod adlı Ahmet Gümüş, 5 Mayıs'ta sözde özel güç lojistik sorumlusu "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, 9 Mayıs'ta sözde özel güç havacılık birimi sorumlularından "Deniz Bahri" kod adlı Tekin Okan ve Duhok/ Gara bölgesinde 7 Mayıs'ta sözde özel güç cephe sorumlusu "Zerdeşt Karadeniz" kod adlı Eyvaz Beyaz düzenlenen operasyonlarla etkisizleştirildi.

ÜS SALDIRILARININ SORUMLUSU

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu "Soro Guyi" kod adlı Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Birçok terör eylemine katılan, üs bölgelerine yönelik saldırıların sorumlusu olan PKK/YPG mensubu "Bager Türk" kod adlı Haydar Demirel de dün MİT'in Suriye'deki operasyonlarında etkisiz hale getirilen isimler arasında yer aldı.

FATİH ŞENDİL