Hatay’a şehit ateşi düştü

IRAK'IN kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ün (23) acı haberi, memleketi Hassa ilçesi Mazmanlı Küçükger Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehidin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Zöhre ve babası Yakup'u, yetkililer teselli etti. Eve giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin ikiz kardeşi Mustafa Küçük'ün de sözleşmeli er olarak görev yaptığı belirtildi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

MUHAMMED'İN KANI YERDE KALMADI

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor." MSB ayrıca Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.