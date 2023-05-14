İzmir Ödemiş seçim sonuçları! 14 Mayıs seçimlerinde Ödemiş’te hangi aday önde? İzmir Seçim Sonuçları 2023

Türkiye bugün sandık başına gitti. İzmir'de milyonlarca seçmen destek verdiği aday için oyunu kullandı. İzmir Ödemiş'te oyunu kullananlar hangi adayın önde olduğunu merak ediyor.



ÖDEMİŞ SEÇİM SONUCU (14 MAYIS 2023)

Peki 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İzmir Ödemiş'te hangi aday önde? Ödemiş'te hangi ittifak kaç oy aldı? Ödemiş'te partilerde son durum nedir? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim önde? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim yeniasir.com.tr seçim sayfasından aktarılacak. Açılan sandıklara göre geçerli geçersiz oy oranlarını, seçmen sayısını ve oy dağılımını ve adayların özgeçmişini seçim sayfamızdan görebilirsiniz. İşte 14 Mayıs İzmir Ödemiş'te seçim sonuçlarına dair merak edilenler...



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İZMİR'DE KAÇ İLÇE VAR?

İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla olmak üzere 30 ilçesi bulunuyor.



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OY VERME İŞLEMİ KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.



SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.



Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.



YAYIN YASAĞI HAKKINDA

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.



Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.