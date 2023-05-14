Seçim sonuçları yeniasir.com.tr’de | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları....

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü 13. cumhurbaşkanı ile 28. dönem milletvekili seçimi için oylarını kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarıştı. Milletvekili seçimi için ise partilerin bir kısmı ittifaklar içinde yer alırken bir kısmı da ittifaklara katılmadan seçimlerde yer aldı. Seçim sonuçlarına yeniasir.com.tr üzerinden canlı ve anlık olarak ulaşabilirsiniz. İşte 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ve oy oranları...

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14 MAYIS 2023 SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye'de 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi bu sabah 08.00'de başladı. 81 ilde oy kullanma işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi. Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem Milletvekillerinin belli olacağı seçim sonuçlarına yeniasir.com.tr'den ulaşabilirsiniz

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SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN KESİNLEŞİR?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. Saat 18.00'den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00'den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARINDAKİ OY ORANLARI İKİNCİ TURA DA GÖTÜREBİLİR

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ilan edilmesi ile adaylardan herhangi birinin oy oranı yüzde 50'yi aşamaz ise seçim ikinci tura kalacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre, Cumhurbaşkanı olacak adayın oy oranının yüzde 50'yi aşması gerekiyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'dan biri 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre yüzde 50'yi aşamaz ise, ikinci tur en çok oy oranına ulaşan iki aday arasında 28 Mayıs'ta gerçekleşecek. Türkiye, 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına göre 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha seçime gidebilir.

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