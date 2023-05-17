FETÖ’nün şikayetiyle Almanya’da Sabah ve A Haber’e susturma operasyonu: Türk gazetecilere ’terörist’ muamelesi...

Son dakika... Alman polisi Türk gazetecilerin evlerine baskın düzenledi. FETÖ terör örgütü mensuplarının ihbarının ardından SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay, tebligat dahi almadan gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, FETÖ'cü Cevheri Güven ve Ercan Karakoyun'un şikayeti üzerine SABAH ve AHABER muhabirleri gözaltına alındı. İfadelerinin ardından SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay serbest bırakıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREDE

Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlediği ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldığı bildirildi. Sabah gazetesi kaynaklarından alınan bilgiye göre Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi ve bilgisayarlarla telefonlara el koydu.

Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı. İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdikleri öğrenildi.

Diplomatik kaynaklar, iki gazetecinin gözaltına alınmasının basın özgürlüğü yönünden kabul edilemez olduğunu ve bunun Alman makamlarına iletildiğini bildirdi. Kaynaklar, konunun hem Ankara'da hem de Berlin'de protesto konusu yapıldığını, gazetecilere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu ve gazetecilerin serbest bırakılması için Alman makamlarıyla üst düzey görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

FETÖ'CÜLER ŞİKAYET ETTİ, ALMAN POLİSİ BASKIN YAPTI

Konuya ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulunan Anews Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Biz de sabahtan bu yana bilgileri toplamaya çalışıyoruz. Çünkü inanılmaz bir durum söz konusu. Sabah saat 6'da Almanya temsilcimiz İsmail Erel, Frankfurt'ta Cemil Albay'ın evine baskın düzenledi. Baskın sonrası her iki temsilcimiz muhabirimiz gözaltına alındı. Hala gözaltındalar. Gözaltına alınma gerekçesine ilişkin detaylı açıklama yapılmış değil. Birkaç saat içerisinde Almanya'dan açıklama bekliyoruz." dedi.





ALMAN DEMOKRASİSİ ADINA TAM BİR FECAAT

Konuya ilişkin A Haber'e bağlanan Abdullah Ağar, sabahın saat 6'sında bazı medya mensuplarının kelepçelenip alınıp götürülmesi, Alman demokrasisi adına tam bir fecaat. Zaman içerisinde hep gözlemledik Türkiye'deki siyasi grupların Almanya dahil Avrupa'da yaptığı siyasi faaliyetleri yaftaladıklarını gözlemledik. Türkiye'deki seçimleri etkilemeye çalıştılar. Türk uyruklu Alman vatandaşlarını da baskı altına almaya çalıştılar. Bir diğer tarafıyla da o FETÖ'cünün burada bir aparata dönüşmesi gibi bir fotoğraf var. Sosyolojiyi etkilemek üzere konuşlan FETÖ'cü yaklaşım ortada. Şikayet üzerinden basın mensuplarını kelepçeleyip götürmek neden? Bunun da bir anlamı var. FETÖ'cüleri kendi menfaatleri kapsamında kullanan bir Almanya var. Bu iki ülke arasında ilişkileri gerecek bir fotoğraf var.



Basın özgürlüğü çerçevesinde çalışan insanları kelepçeleyip götürmeyi Alman hükümeti nasıl yorumlayacak merak ediyorum. Türk kamuoyunu bir şekilde kendi hedefleri doğrultusunda manipüle ediyorlardı.

FETÖ ALMANYA'DA KULLANIŞLI BİR ARAÇ

SETA Berlin Temsilcisi Zafer Meşe de canlı yayında " Hatırlatmakta fayda var. 15 Temmuz darbesinden 6 ay sonra İstihbarat başkanı FETÖ'cüleri koruma altına aldı. Alman dergisi Der Spiegel'e yaptığı açıklamalarda "Bu grup kamuya yararlı çalışmalar yapıyor. İlk defa bir istihbarat başkanı kamuoyuna açıklama yaptı. Bunlar tamamen Alman derin devleti ile iş birliği içinde. Muharrem İnce'ye yapılan operasyonun da Almanya menşeili olduğunu düşünüyorum. Alman toplumuyla medya yapılanları ve camilerle ilgili bunlardan bilgi topluyor. Almanya'da FETÖ çok kullanışlı bir araç. Alman devleti bu kadar ileriye gidip iki tane medya temsilcisini sabahın köründe evinden alıyorsa, geleceğe yönelik hiç iyi bir gelişme değil" dedi.



A Haber muhabiri İsmail Erel ile SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın evine Alman polisi operasyon düzenledi. Almanya'da yaşayan firari FETÖ'cülerin şikayeti üzerine düzenlenen operasyon da Erel ve Albay gözaltına alındı. Terör örgütlerine ses çıkartmayan, onları ülkelerinde barındıran, Türkiye'nin iade taleplerine de kayıtsız kalan Almanya'da kaçak FETÖ'cü ve PKK/ PYD'liler yuvalanıyor.

İşte o isimler:

İçişlerİ Bakanlığı, 'Terör-Arananlar' listesinde güncellemeye gitti. Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri olarak belirlenen listede yer alan isimlerin çoğunun Almanya'da olması dikkat çekti. Kırmızı kategoride yer alan Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu belirtilirken, Abdullah Aymaz'ın Offenbach kentinde yaşadığı biliniyor.

GRİ KATEGORİ BERLİN'DE

Kırmızı kategoriden sonra en çok gri kategoride yer alan isimler Almanya'da ikamet ediyor. İkameti açıkça belli olanların başında, MİT TIR'ları davasında hapis cezasına çarptırılan Can Dündar bulunuyor. Dündar gibi Berlin'de yaşayanların sayısı bir hayli fazla. FETÖ'cülerin bir diğer üs olarak seçtikleri nokta ise ülkenin Hessen Eyaleti.





ABDULLAH AYMAZ

FETÖ'nün "üç büyük abisinden birisi" olan Abdullah Aymaz, Türkiye'den kaçtıktan sonra Almanya imamı oldu. Fetullah'ın imamlarından olan Aymaz döneminde Almanya'daki FETÖ yapılanması çok büyüdü. Zaman Gazetesi eski Avrupa Koordinatörü de olan Aymaz son olarak, FETÖ'nün en kritik isimlerinden biri olan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yerine geçecek kişi diye lanse edilen Mehmet Ali Şengül'ün Hanau kentindeki cenazesinde ortaya çıktı.





ADİL ÖKSÜZ

FETÖ'nün darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz de Almanya'da bulunuyor. FETÖ'nün en kilit isimlerinden biri olan Öksüz'ün, darbe girişiminin ardından kaçtığı Almanya'da örgütün Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı tespit edilmişti. Öksüz de Alman gizli servisi tarafından korunuyor. Öksüz'ün yanlışlıkla sınırdışı edilmemesi için dosyasına şerh konulduğu belirtiliyor.

ZEKERİYA ÖZ

FETÖ'nün savcısı Zekeriya Öz, Almanya'ya firar eden onlarca FETÖ'cü hainden sadece biri. Zekeriya'nın Alman istihbaratı BND'ye, Türkiye'nin polis ve yargı sistemleri UYAP ve e-Devlet'in bilgilerini teslim ettiği biliniyor. Vatansız kalan Öz'ün hainliğine karşılık BND'nin koruması altına girdiği, ailesini buraya getirdiği, kızını da burada evlendirdiği biliniyor.

CAN DÜNDAR

Almanya'ya kaçmadan önce, FETÖ hainlerinin servis ettiği devlet sırlarını, yayın yönetmenliğini yaptığı gazetede yayınladı. 'Casusluk' ve 'terör örgütüne (FETÖ) yardım' suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Berlin'de FETÖ'nün koruması altında Türkiye'ye ihanet etme karşılığı, ödül üzerine ödül alıyor. Almanların kurduğu kanallarında Türkiye düşmanlığı yapıyor.





CEVHERİ GÜVEN

FETÖ'nün propaganda imamı... 15 Temmuz ihanetine kadar Türkiye'de, gazetecilik adı altında ihanetler yaptı. Edirne üzerinden kaçarak Avrupa'ya geldi. Hessen'e bağlı Babenhausen'de kurduğu iftira yuvasından devlete ve hükümete yönelik kara propaganda faaliyetleri yürütüyor, SABAH onu, kısa süre önce ihanet yuvasında görüntülemişti.





CELAL KARA

FETÖ'nün önemli savcılarından... Zekeriya Öz'le birlikte Sarp sınır kapısından kaçış görüntüleri hafızalarımızda. Onun yeni adresi de Almanya. Kumpasçı Celal'in bir dönem de Hollanda'da kaldığı biliniyor.

ERCAN KARAKOYUN

Gri listenin bir diğer ismi Diyalog ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in Almanya'daki sözcüsü olan Ercan Karakoyun da Berlin'de yaşıyor. Son olarak Frankfurt'ta düzenlenen uluslararası kitap fuarında görülen Karakoyun, SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel'e saldırarak yaralamıştı. Karakoyun, Erel'in telefonunu zorla elinden almak istemiş, çalışmasına engel olmuştu.





KADİR SANCI

FETÖ, Avrupa'da yaşadıkları ülkelerin hakim güçlerine yaranmak için her türlü hainliği yapıyor. Bunlardan biri de üç dini bir araya getirme yani House of One projesi. İslam'ı tahrif etmek için yürütülen projenin baş imamı Kadir Sancı... Ne üzücüdür ki Alman devleti, Türkiye ve dinler arası diyalog toplantılarında çoğu kez onu muhatap alıyor.





MAHMUT ÇEBİ

Bir dönem Türkiye'de Zaman gazetesinin yayın yönetmenliği görevini yürüten Mahmut Çebi, görevi Ekrem Dumanlı'ya devrederek Almanya'ya gelmişti. Çebi, Avrupa'da Zaman gazetesinin başına geçti. Türkiye karşıtı kara propagandayı yönetenler arasında yer alan Çebi, Hessen Eyaleti'ne bağlı Offenbach'ta yaşıyor.

SÜLEYMAN BAĞ

Örgütün yayın organı Zaman Avrupa'da bir dönem yayın yönetmeni ve köşe yazarı olarak çalıştı. O da gri kategoride yer alıyor. Alman basını ile ilişkileri koordine etme görevi üstlenen Bağ da pek çok FETÖ'cü gibi Berlin'de yaşıyor. FETÖ'nün dinimizi tahrif etmek için yürüttüğü House of One projesinde de aktif görev üstleniyor.

NECDET ÇELİK

FETÖ'nün Romanya'daki 'Suçluları Koruma Timi' şefi olarak bilinen Necdet Çelik, son olarak Frankfurt'ta düzenlenen uluslararası kitap fuarında görüldü. Çelik, FETÖ firarisi Cevheri Güven'in katıldığı etkinliği takip eden SABAH Gazetesi ekibini tahrik etmeye çalışan isim olarak dikkat çekti. Frankfurt'ta çalışıyor.

MEHMET TOKER

Terör'den Arananlar listesinin gri kategorisinde FETÖ terör örgütü bağlantısı ile aranan Mehmet Toker, Stuttgart kentinde yaşıyor. Toker, kurduğu telekomünikasyon alanındaki şirketi ile biliniyor. Toker, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm giydi.