Şehitlerimizi sonsuzluğa uğurladık

Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Besta-3 Operasyonu'nda bir mağaraya kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 4 asker ve 1 güvenlik korucusunun cenazeleri, dün memleketlerinde düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in cenazesi, Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Körmenlik Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in cenazesi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı memleketi Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı Köyü'nde toprağa verildi.

Şehit Jandarma Komando Özcan İlhan'ın cenazesi Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

Şehit güvenlik korucusu Cevher Özgü ise Şırnak Uludere'de toprağa verildi.

ŞEHİTLERİN İNTİKAMI ALINDI ŞIRNAK'TA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 15-16 Mayıs tarihinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında meydana gelen çatışmanın devamında 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Şehitlerimizin intikamı alındı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada. Terörün de kökünü kurutana kadar devam" ifadelerini kullandı.

MİT BİR HAİNİ DAHA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hain terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonları sürüyor. Son olarak PKK saflarına 2013'te katılan ve Suriye'de PKK/YPG Ayn El Arap 'Ekonomi Sorumluluğu' görevine getirilen Tuba Karakoç, örgüte katıldığı günden bu yana Türkiye, Irak ve Suriye'de birçok alanda faaliyet göstermişti. MİT, Tuba Karakoç'u, geçmişte Türkiye'de eylem yapma arayışında olması ve terör faaliyetleri nedeniyle hedef listesine aldı. Faaliyet göstermek üzere Suriye/ Sırrin-Ayn İsa arasında bir bölgede iken saha ajanlarının anlık bilgi vermesi üzerine Karakoç, MİT'in yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi.