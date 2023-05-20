Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Adıyaman Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 66'yı geçen oy ile desteğini bizden yana kullandı. Meclis'te de Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Biz Adıyaman'ı hiçbir hesap gütmeden karşılıksız seviyoruz. 28 Mayıs zaferinden sonra Kahta'ya söz. Sincik'e de söz. Biz bu yüreği yaralı şehrin güzel insanlarını samimiyetle seviyoruz. Alanda ne kadar katılım var? Dediler ki 40 bin. Aramıza kimsenin, hiçbir engelin girmesine müsaade etmiyoruz.

Adıyaman ile aramızda kalpten kalbe giden bir yol var. Kem gözler, bunu hiçbir zaman göremediler. Millete tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman anlayamadılar. 50 bin deprem şehidimiz var. Bay Bay Kemal'in takımı bu 50 bin deprem şehidimize nasıl baktı? Size bundan sonra bir şey yok dediler. Bunu nasıl söylersiniz ya. Siz olsanız da, olmasanız da Bay Bay Kemal, devletimiz kardeşlerinin yanındadır. AFAD'ı ile, Kızılay'ı ile, bütün imkanları ile yanındadır. Bundan sonra da yanında olacaktır.

İnsanlarımıza cahil diyorlar, oylarını sattılar diyorlar. Gazete manşetlerinden küstah bir şekilde, 'Millet'in karnı TOGG'muş' diyorlar. Kendilerini hesaba çekmiyorlar. Pazar günü birlikte 16 ve 17'nci seçimlerini de kaybettiler. Milletten bu kadar şamar yediler ama hiçbir şey olmamış gibi pişkince yollarına devam ettiler. Kendilerini düzeltme yoluna asla gitmediler. Korkutma siyaseti ile insanımızın oyunu alabileceklerini sanıyorlar.

Cahil de, menfaatçi de kendileridir. Oy yoksa hizmet yok diyen kendileridir. Mahalle baskısı ile gençlerimizi yıldıran kendileridir. Destek vermedi diye, sanatçısından depremzedesine kötülük yapan kendileridir. Bunlar ne yaparsa yapsın.

Bunlar kimi aday gösterirlerse, istiyorlar ki millet gidip tıpış tıpış oy versin. Yok öyle yağma. Sırf karşı tarafın egosu tatmin olsun diye bu millet her adaya oy vermez. Milletin desteğini, takdirini kazanacaksın. İnsanlara umut ve güven aşılayacaksın. Bunların hiçbirini yapmadan sandıktan çıkmayı beklemek ekmeden biçmeyi beklemek gibidir. Kaç defa denersen dene sonuç alamazsın. CHP Genel Başkanı'nın durumu da buna benziyor. her seferinde aynı şeyi yaparak, farklı sonuçlar bekliyor. Biz ülkemize eser kazandırmanın mücadelesini veriyoruz.