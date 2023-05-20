Otomobiller çarpştı: 4 ölü, 2 yaralı

Samsun'da bir otomobilin önünde giden bir başka otomobile çarptığı kazada aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza İlkadım ilçesinde meydana geldi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Okan Uludoğan yönetimindeki otomobil, İbrahim Çubuk'un kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çubuk'un kullandığı otomobil, savrulup takla attı. İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk, kızları 5 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile Emine Ocak hayatını kaybetti, Selahattin Ocak ile diğer araç sürücüsü Okan Uludoğan yaralandı. Okan Uludoğan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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