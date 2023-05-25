Bakan Özer açıkladı! 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 2. tur seçim sonrası 29 Mayıs Pazartesi okul var mı?

28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler öncesi öğrencilerin ve velilerin tatil beklentisi oluştu. 14 Mayıs seçimlerinin ertesi günü 15 Mayıs'ta okullar tatil edilmişti. Aynı gündem 28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de geçerliliğini koruyor. Sandıklarda görevli olacak öğretmenler ve okullarda oy kullanılması nedeniyle öğretmenler idari izinli mi sayılacak, 29 Mayıs Pazartesi okul tatil mi merak ediliyor. Bakan Özer'den beklenen açıklama geldi. İşte, 2. tur seçim sonrası 29 Mayıs Pazartesi okul var mı, okullar tatil mi sorularının yanıtları...

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer seçim sonrası 29 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. 28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala önemli açıklamalarda bulunan Özer, seçimlerin ilk turunda olduğu gibi ikinci turunun ertesi günü eğitim olmayacağını ifade etti. Öğretmenler ise idari izinli sayılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılında son ders zili 16 Haziran cuma günü çalacak ve yaz tatili başlayacak. Telafi eğitimi deprem bölgesindeki öğrencilere verilecek ve zorunlu olmayacak. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.