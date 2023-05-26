Bakan Süleyman Soylu açıkladı: 554 bin Suriyeliyi ülkesine gönderdik

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Türkiye'deki Suriyeliler konusuna değinen Soylu, Türkiye'de 3 milyon 381 bin Suriyeli, 300 bin de çeşitli ülkelerden sığınmacı bulunduğunu, 554 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı. Soylu, Suriye'de Katar'ın desteğiyle 240 bin kalıcı konutun inşa edileceğini de sözlerine ekledi.

ÖTE yandan İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'ne giden Soylu, bölgede seçim çalışması yürüttüğü sırada bazı eylemciler seçim çalışmasını provoke etmeye ve seçim otobüsüne saldırmaya çalıştı. Seçim otobüsüne karşı örgüt işaretleri yapan gruba Soylu'nun tepkisi daha sert oldu. Eline mikrofonu alan İçişleri Bakanı Soylu, "PKK ile iç içe geçmişsiniz, onların işareti yapıyorsunuz" diye konuştu.

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