AK Parti İzmir zaferi kutluyor! Seçim mesajları: Adam kazandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs seçimlerinde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu resmi olmayan sonuçlara göre 2 milyonu aşkın oy farkıyla geçti. AK Parti İzmir'den de Başkan Erdoğan'ın sandık zaferini kutlama mesajları geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir milletvekillerinin kutlama mesajları şu şekilde:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu: Türkiye KAZANDI!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Recep Tayyip Erdoğan; kazandı! Millet; kazandı! Türkiye; kazandı! Şahlanış dönemi başladı.

Türkiye Yüzyılı başlıyor…

Teşekkürler Türkiye, teşekkürler yüreği büyük ve güçlü Türkiye ile atan Necip Millet

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: Duyanlara duymayanlara! Kazandık!

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı: ADAM KAZANDI! BAY BAY KEMAL!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya: TÜRKİYE KAZANDI!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: ADAM KAZANDI... Bay Bay Kemal...

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: Adam kazandı...

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle: Halkımızın yüksek teveccühü ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde,Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Doğru zamanda,doğru adamla yürüyüşe devam eden halkımıza yürekten teşekkür ederim.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal: HAZIR MIYIZ??

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak: Adam Kazandı

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin: Kazandık!

AK Parti İzmir İl eski Başkanı ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli: Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan! "Büyük Türkiye Zaferi" kutlu olsun.

AK Parti İzmir 28. Dönem Milletvekilil Adayı Savcı Sayan: Seçim boyunca bize ve ailemize büyük hakaretler yağdırdınız. Kaçacaksınız, sizi yargılayacağız, keseceğiz, asacağız dediniz. Sonuçta kazanamadınız. Ama biz sizin gibi düşünmüyoruz. Sizler de bizim gibi bu ülkenin yurttaşlarısınız. Bizim kardeşlerimizsiniz. Bu ülkenin güzelliklerini birlikte paylaşacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde kendi ülkemizi daha ileri seviyelere götürmeye çalışacağız. Türkiye yüz yılı ve seçim sonuçları hepimize hayırlı olsun.. Netice de halkın kararıdır herkesin saygı duyması gerekir. Demokrasinin güzelliği de burada.. ülkemizdeki demokrasinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Kalın sağlıcakla.