Doğru ve geçerli oy nasıl kullanılır? Mühür taşarsa oy geçersiz mi sayılır?

İMZA ATAMAYANLAR DİKKAT!

Seçmen, imza atmasını bilmiyor veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atacak durumda bulunmuyorsa, sol elinin başparmağını basacak. Sol elinin başparmağı olmayanların hangi parmağını bastığı listenin imza bölümüne ayrıca yazılacak. Hiç parmağı olmayan seçmenin durumu adı karşısına yazılıp başkan tarafından imzalanacak.

SEÇMEN LİSTESİNDE İSİM YER ALMALI

Sandık görevlisine seçmen kâğıdınızı veya T.C kimlik no'su bulunan belgenizi verin. Adınız sandık seçmen listesinde yer alıyor olacak. Bilgilerinizi kontrol eden sandık kurulu başkanı, kanuna uygun biçimde hazırlanmış ve mühürlenmiş oy zarfı ile iki ayrı birleşik oy pusulasını, hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığını ve arkasının sandık kurulu mührü ile mühürlü olduğunu, kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene tek tek gösterdikten sonra "Tercih" veya "Evet" mührünü size vererek kapalı oy verme kabinini gösterecek.