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Haberler Gündem Doğru ve geçerli oy nasıl kullanılır? Mühür taşarsa oy geçersiz mi sayılır?

Doğru ve geçerli oy nasıl kullanılır? Mühür taşarsa oy geçersiz mi sayılır?

Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Oylar hangi durum veya durumlarda geçersiz sayılır? Pusulada yanlış yere mühür basılırsa eyni pusula verilir mi? Peki doğru oy nasıl kullanılır? İşte tüm merak edilenler...

28.05.2023, 13:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023, 13:53

İki hafta önce düzenlenen 28. dönem milletvekili seçimleri ve cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında geçersiz oy sayısının yüksek olması tüm vatandaşların dikkatini çekti. 5 yılda bir düzenlenen seçimlerde geçerli oy kullanmak isteyen seçmenler, hangi hususlara dikkat etmesi gerektiğini erkenden araştırmaya başladı. Bugün oy verme işlemleri sabah 08.00'de başlayacak ve 17.00'da sona erecek. Vatandaşların ilk olarak oy verebilmesi için oy kullanma saatine dikkat etmesi gerekmektedir. Eski kimlik (nüfus cüzdanı) ve ehliyet ile oy kullanılabilir. Vatandaşlar, oy kullanacakları sandıkları bilmeleri durumunda seçmen kağıdı olmadan da oy atabilir. İkinci turda sadece iki aday pusulada yer alacak bu durumda geçerli oy sayısının önceki seçime göre yüksek olması bekleniyor. Peki Doğru oy nasıl kullanılır? İşte, sizin için derlediğimiz geçerli oy kullanma rehberi…

Doğru ve geçerli oy nasıl kullanılır? Mühür taşarsa oy geçersiz mi sayılır?

DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

28 Mayıs Pazar günü vatandaşların sandığa gideceği saatler 08.00 ile saat 17.00 saatleri arasındadır. Erken gidilmesi durumunda sandıklar hazır olmadığından oy kullanma yapılamaz. Saat 17.00'dan sonra sandığı gidilmesi durumunda ise oy dökümü ve sayımı başlayacağından yine yasal olarak oy kullanılmaz. İşte, adım adım oy kullanma rehberi;

Oy kullanacakları sandıkları seçmen kağıdı üzerinden öğrenen vatnadaşlar ardından sandıkta sıra olduğu takdirde sıraya girmelidir.

İşlemler tamamlandıktan sonra kimlik belgesini görevlilere teslim eden vatandaşlar, pusula ve mührü alarak yalnız başına girmelidir. (iki kişi girilmesi durumunda tutanak tutulabilir)

Doğru ve geçerli oy nasıl kullanılır? Mühür taşarsa oy geçersiz mi sayılır?

HANGİ DURUMLARDA OY GEÇERSİZ SAYILIR?

Tek pusula hakkı olacağından mührü taşırmamak büyük önem teşkil ediyor. Ayrıca pusula katlanmasına dikkat edilmeli. Kabine telefon ve kamera ile giriş yapılmazken seçmenler zarfı sandığa bizzat atmalıdır. Oy kullandıktan sonra seçmen listesini imzalayarak kimliğinizi teslim almalısınız.

Mührün oy kullanma yerinin dışında farklı yerlere basılması ( zarf, pusulanın arka tarafı, aday fotoğrafının üzeri) durumunda oy geçersiz sayılır. Seçmenlerin oy kullanırken, sadece tercih ettiği adayın altındaki yuvarlak bölüme taşırmadan ve diğer adaya da bulaştırmayacak şekilde mühür basarak oyunu dikkatli bir şekilde kullanması gerekiyor.

Yine oy pusulasının üzerine imza atmak, yazı yazmak, resim vb. çizmek oyun geçersiz sayılmasına neden olmaktadır.

Doğru ve geçerli oy nasıl kullanılır? Mühür taşarsa oy geçersiz mi sayılır?

SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU DEĞİL!

Oy kullanmak için yanınızda seçmen bilgi kağıdını götürmeniz şart değil

TC KİMLİK NO'LU BELGE ŞART: Sandığa giderken, yanınızda üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan nüfus cüzdanı gibi bir resmi belge bulunması şart. Aksi halde oy kullanamazsınız.

Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya 'Seçmen Sorgulama' mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilir.

Doğru ve geçerli oy nasıl kullanılır? Mühür taşarsa oy geçersiz mi sayılır?

OY VERME SAATLERİNE DİKKAT EDİN!

28 Mayıs Pazar günü oy verme işlemi tüm yurtta 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Sandık başındasınız ve saat 17.00'yi geçtiyse sandık başkanı oy kullanmanıza izin verecek. Sandıkların kapandığı saat 17.00'den sonra gelen seçmen ise oy kullanamayacak.

Doğru ve geçerli oy nasıl kullanılır? Mühür taşarsa oy geçersiz mi sayılır?

KABİNLERE TEK BAŞINA GİRİLMELİ

Kabine seçmenden başka kimse giremeyecek. Oy kullanma sırasında yardım etmeyecek. Seçmen kendi oyunu kendi kullanacak.

Okuma yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi siyasi parti veya bağımsız adaya ait olduğunu ve tercih ettiği siyasi parti veya bağımsız adaya, diğer bölüme taşırmamak suretiyle "Tercih" veya "Evet" mührünü basması ve birleşik oy pusulaları ile birlikte muhtarlık-ihtiyar heyeti/meclisi için hazırlanmış olan beyaz kâğıdı veya beyaz kâğıda basılan, teksir edilen, herhangi bir araçla veya elle çoğaltılan oy pusulasını mühür basmadan katlayıp zarfa koyarak ağzını yapıştırması gerektiğini anlatacak.

Doğru ve geçerli oy nasıl kullanılır? Mühür taşarsa oy geçersiz mi sayılır?

İMZA ATAMAYANLAR DİKKAT!

Seçmen, imza atmasını bilmiyor veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atacak durumda bulunmuyorsa, sol elinin başparmağını basacak. Sol elinin başparmağı olmayanların hangi parmağını bastığı listenin imza bölümüne ayrıca yazılacak. Hiç parmağı olmayan seçmenin durumu adı karşısına yazılıp başkan tarafından imzalanacak.

SEÇMEN LİSTESİNDE İSİM YER ALMALI

Sandık görevlisine seçmen kâğıdınızı veya T.C kimlik no'su bulunan belgenizi verin. Adınız sandık seçmen listesinde yer alıyor olacak. Bilgilerinizi kontrol eden sandık kurulu başkanı, kanuna uygun biçimde hazırlanmış ve mühürlenmiş oy zarfı ile iki ayrı birleşik oy pusulasını, hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığını ve arkasının sandık kurulu mührü ile mühürlü olduğunu, kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene tek tek gösterdikten sonra "Tercih" veya "Evet" mührünü size vererek kapalı oy verme kabinini gösterecek.

Doğru ve geçerli oy nasıl kullanılır? Mühür taşarsa oy geçersiz mi sayılır?

HATA YAPANLARA YENİ OY PUSULASI VERİLMEYECEK

Seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya Film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğu ve cezasının bulunduğu, bu tür cihazlar varsa oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere bırakılması gerektiği, birleşik oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey koymaması, aksi halde kullandığı oyun geçersiz olacağı, seçmene birleşik oy pusulaları verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilemeyeceği, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulalarının aynı zarfa konulacağı, açıklanacak.

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