Doğru ve geçerli oy nasıl kullanılır? Mühür taşarsa oy geçersiz mi sayılır?

İki hafta önce düzenlenen 28. dönem milletvekili seçimleri ve cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında geçersiz oy sayısının yüksek olması tüm vatandaşların dikkatini çekti. 5 yılda bir düzenlenen seçimlerde geçerli oy kullanmak isteyen seçmenler, hangi hususlara dikkat etmesi gerektiğini erkenden araştırmaya başladı. Bugün oy verme işlemleri sabah 08.00'de başlayacak ve 17.00'da sona erecek. Vatandaşların ilk olarak oy verebilmesi için oy kullanma saatine dikkat etmesi gerekmektedir. Eski kimlik (nüfus cüzdanı) ve ehliyet ile oy kullanılabilir. Vatandaşlar, oy kullanacakları sandıkları bilmeleri durumunda seçmen kağıdı olmadan da oy atabilir. İkinci turda sadece iki aday pusulada yer alacak bu durumda geçerli oy sayısının önceki seçime göre yüksek olması bekleniyor. Peki Doğru oy nasıl kullanılır? İşte, sizin için derlediğimiz geçerli oy kullanma rehberi…