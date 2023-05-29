Başkan Erdoğan’ın A takımı için ilk açıklama geldi! Yeni kabinede kimler olacak? Ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, Başkan Erdoğan'ın bu akşam ABD lideri Joe Biden ile telefonda görüşeceğini ifade etti. Aynı zamanda Kalın sadece Biden ile değil, Fransa, İspanya ve birçok ülkenin lideriyle görüşme olacağının altını çizdi. Kalın, ayrıca "Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir" dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kalın'ın açıklamlarına göre takvim Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklayacağı tarih ve kesin seçim sonuçlarına bağlı olarak işleyecek. YSK'nın milletvekili kesin sonuçlarını ne zaman açıklanacağı şu an için bilinmiyor. Yine cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanması bu hafta bekleniyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra yemin süreci başlıyor. Sonrasında takvim devam edecek. Cumhurbaşkanı'nın yemin ettiği günün akşamı yemek daveti olacak. Büyük bir katılımla göreve başlama töreni olacak.

KABİNE'NİN ŞEKİLLENMESİ

Kabine'nin nasıl işleyeceğine dair de bir çerçeve çizen Kalın, "İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey (Şimşek) bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN İLK ZİYARETİ NEREYE OLACAK?

"Başkan Erdoğan'ın ilk ziyareti nereye olacak?" sorusuna da yanıt veren Kalın, "Başkan Erdoğan'ın ilk ziyaretini de açıklayan Kalın, "Bu perşembe günü Moldova'da bir toplantı var. Katılması durumunda AB artı 20 kadar daha ülke davetli. Oradaki liderlerle bir görüşmesi söz konusu olabilir. Gitmeme yönünde bir karar olursa, Kıbrıs ve Azerbaycan'a ziyaretlerimiz olacak" dedi.

İSTANBUL'UN FETHİ

İstanbul'un fethini kutlayarak konuşmasına başlayan Kalın, "İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutlayarak başlamak istiyorum. Tarihimizde dünya tarihinde çok çok önemli bir dönüm noktasıdır bu. Bu seçimlerinde böyle fethin yıl dönümünden hemen bir gün önceye denk gelmesi de enteresan. Birçok vatandaşımız bugün fethi başka bir ruhla kutluyor. Bu vesileyle de büyük komutan devlet adamı Fatih Sultan Mehmet Han'ı askerlerini gazilerini şehitlerini de rahmetle analım. Bu toprakları bize vatan yapan bütün ecdadı da rahmetle anmak istiyorum bu vesileyle" sözlerine yer verdi.

"KILIÇDAROĞLU ÖTEKİLEŞTİREN BİR KAMPANYA YÜRÜTTÜ"

2. tur seçimlerine de değinen Kalın, "İlk defa 2 turlu bir seçim yaşadık. Türk siyasi tarihi açısından rekor oy alındı. Millet İttifakı'nın siyasi liderleri seçimin kaybedeni oldu. Kılıçdaroğlu 2. turda ötekileştiren bir kampanya yürüttü. Muhalefet ders çıkarmalı. Muhalefet hem Meclis hem cumhurbaşkanlığını kaybetti. Vatandaşı küçümseyen dil kullanmamalılar. PKK'lıların destek açıklamasına muhalefet ses çıkarmadı." açıklamasında bulundu.

Kalın'ın konuşmasının devamı şöyle:

"Kılıçdaroğlu, 1-2 ay boyunca bunlara ses çıkarmadı. 2. turda ses çıkarmaya başladı. Kemal Bey'in bu açıklamalardan rahatsız olduğundan eminim. Burada öyle bir stratejik hata yaptılar ki bu seçimi alacaklarını zannettiler. Kılıçdaroğlu, "Ey teröristler siz kimsiniz ki bana destek açıklaması yapıyorsunuz. Ben sizinle mücadeleye geliyorum" diyemedi. Biz Suriye'ye bir operasyon yaptığımızda ilk itiraz ABD'den, AB'den koalisyondan geliyor. Belki Meral Hanım haklıydı. Hatırlarsanız Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıydı. Masadan ayrılmıştı. 3 gün sonra niye geldi, nasıl ikna edildi orası hala bilinmiyor."

TERÖR MESELESİNE DE DEĞİNDİ

Kalın'ın devam eden açıklamaları şu şekilde:

"Obama döneminden beri 2 tane temel problemimiz var. YPG/PYD'ye verilen destek ve FETÖ meselesi. Bu iki konuda geri adım atmamız söz konusu değil. Irak olabilir Suriye olabilir, Balkanlarda saklanan bilmem ne hücresi olabilir. Biz kararlı mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.

SURİYE OPERASYONLARI

15 Temmuz'dan sonra Suriye'ye 3 tane kara harekatı yaptık. ABD kızacak, AB ses çıkartacak gibi bir kaygıyla hareket etmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedik ve bunu yaptık. Türkiye'nin 3 tane kara harekatı yapmasaydı, Irak sınırından Laski'ye kadar terör devleti kurulacaktı.

TAHIL KORİDORU

Karşılıklı çıkar ilişkilerimizi herkesle geliştirmeye çalışacağız. Tahıl koridorunun süresini 2 ay daha uzattık. Eser takasını gerçekleştirdik. Rusya ve ABD istihbarat şefleri ilk defa Türkiye'de görüştüler. Bunlara baktığınızda Türkiye'nin ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz.