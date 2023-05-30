Dünya manşetleri

AVRUPA basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını manşetlere taşımaya devam ederken, birçok yayın kuruluşu seçmenin sandığa yoğun ilgisine dikkat çekti.

- THE Guardian gazetesi, Başkan Erdoğan'ın, ikinci turda rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek zafer kazandığını yazdı.

- THE Independent'in haberinde de "Erdoğan 20 yıllık iktidarını 5 yıl daha uzattı" ifadesine yer verildi.

- İNGİLİZ Financial Times gazetesi, manşetten verdiği haberinde, "Erdoğan kazandı, Türkiye lideri zafer ilan etti" başlığını kullandı.

- THE Daily Telegraph gazetesi Erdoğan'ın, seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 52'sini alarak zafer ilan ettiğini yazdı.

- "SONSUZA dek Erdoğan" başlığını kullanan Alman Spiegel, Türkiye'nin yeniden cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih ettiğini, Erdoğan'ın 5 yıl boyunca ülkeyi yönetmeye devam edeceğini yazdı.

- DİE Welt gazetesi "Namağlup Erdoğan" başlığıyla verdiği haberinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatıldı ve "Erdoğan'ın hedefi her zaman gücün zirvesinde olmaktı. Görünüşe göre destekçileri onun bu dileğini yerine getirdi ve onu 5 yıl daha Türkiye Cumhurbaşkanı seçti" ifadelerine yer verildi.

- BİLD gazetesi eski futbolcu Mesut Özil'in, Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafla yaptığı paylaşımını manşetine taşıdı. Özil'in, "Şükürler olsun" ifadesiyle yaptığı paylaşımına, kalp ve Türk bayrağı emojisi eklediği vurgulandı.

- İSVİÇRE'DE Fransızca yayın yapan Le Temps'in haberinde "Türkiye'de cumhurbaşkanı seçimini yenilmez Erdoğan kazandı" başlığı kullanıldı.

