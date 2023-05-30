İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü nedeniyle Ayasofya Camisi'nde sabah namazında kutlama programı gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaş sabah namazı vaktinde camiyi doldururken, namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ayasofya'daki programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Fatih Camisi'nin avlusunda bulunan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.



Seçimlerle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz sabah Ayasofya Camii'nde hocam Allah razı olsun Fethin 570. yılı münasebetiyle sabah namazını orada kıldık. Dualar ettik, Allah'ımıza şükrettik. Bugün de yine o büyük komutanın huzurundayız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzurundayız. Hem Fatih Sultan Mehmet Han'ı, hem o fethi gerçekleştiren bütün ecdadımıza, aynı zamanda fethin manevi komutanı Akşemseddin Hazretlerine ve huzurunda bulunduğumuz Eyüp Sultan Hazretlerine dua ettik. Allah'a şükürler olsun her şey için söylenecek tek cümle budur. Milletimiz var olsun" diyerek türbeden ayrıldı.

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