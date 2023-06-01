Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda tarihi bir hezimet yaşayan muhalefet kanadında genel başkanlar düzeyinde istifaların olabileceğini belirten Yavuz, "Ya da bundan sonraki kongrelerde adaylıktan çekilmelerinin söz konusu olabileceğini öngörüyorum." dedi.

YAVUZ'UN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE:

"Genel Başkanlar düzeyinde istifa olur mu? dediğinizde Selahattin Demirtaş 'Ben aktif siyasi hayatımı bitirdim' diyor. Siz eğer Kandil'in yol göstericiliği üzerinde bir siyaset yaparsanız, arkanızı Kandil'e, FETÖ'ye, Avrupa'ya, Amerika'ya dayarsanız böyle bu açıklama arkasından gelir. Yine Cüneyt Özdemir, 'Biz kimseyi koltuk sahibi yapmak için burada değiliz. Bize Ekmeleddin'e oy ver dediniz, gittik verdik. Git Muharrem'e ver dediniz, gittik verdik. Git Kemal Kılıçdaroğlu'na ver dediniz, gittik verdik. Bu zırvalar artık bitmiştir.' diyor. Tırnak içinde söylüyorum, bana ait değil bu söz.

Bu sefer tablo, bundan öncekiler gibi değil. Bu sefer çok daha farklı bir durum var. Tanju Özcan istifa et diyor. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, sonradan tweetini silmiş olsa bile 'Tekrar genel başkan olursa ben CHP'den ayrılırım' diyor. Yine başkaları çok net bir şekilde istifa çağrılarında bulunuyor. Ben genel başkan düzeyinde de ya istifaların ya da bundan sonraki kongrelerde adaylıktan çekilmelerinin söz konusu olabileceğini öngörüyorum."

"CUMUHRBAŞKANLIĞI YOK, BAKANLIK YOK..."

Meclis'teki tablo çok parçalı bulutlu. Onu öngörmek de çok zor. Partiler büyük oranda parti gibi davranmadı. İlke bazlı bir uzlaşma zemininde işler ilerlemedi. Al gülüm ver gülüm hesabı üzerinden bir birliktelik oluşturuldu. Hesap şu idi; Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacaktı, parti genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ve partilerden bakanlar olacaktı. Bunun karşılığında da Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den bol miktarda milletvekili kontenjanı açtı o partilere.

Bugün geldiğimiz noktada, cumhurbaşkanlığı yok, dolayısıyla bakanlık yok, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yok ama CHP'nin bir takım milletvekili kadroları da gitmiş oldu. TBMM'de tarihte ilk kez genel başkanların hiçbirisi yok. Cumhur İttifakı'nın partilerinin liderlerini kast etmiyorum. Ama Millet İttifakı'nın partilerinin hiçbirisinin genel başkanı Meclis'te değil. Tüm bunlara baktığımızda Meclis'te de çok sıcak siyasal gündemler bizi beklediğini (Millet İttifakı'na ilişkin) söylememiz mümkün.

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yarın milletvekilleri yemin edecek. Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak."