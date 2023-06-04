Başkan’ın ailesi Cumhurbaşkanlığı locasından izledi

TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen yemin törenini Erdoğan'ın ailesi Cumhurbaşkanlığı locasından izledi. Emine Erdoğan, Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar ile torunları törenden önce locadaki yerlerini aldı. Selçuk Bayraktar'ın yemin törenine katılan Aziz Sancar'ın yanına giderek elini

CHP VE YSP'DEN BÜYÜK SAYGISIZLIK

SEÇİMLERDE büyük bir hezimet yaşayan CHP ve ortağı YSP'nin sonuçları hazmedemediği bir kez daha görüldü. Devlet Bahçeli, Genel Kurul'da yemin töreninin nasıl yapılacağını anlatırken, "Cumhurbaşkanının gelişi, yemin ve gidişinde milletvekillerinin ayakta karşılayacağını" söyledi. Ancak Erdoğan Genel Kurul'a girdiğinde CHP ve YSP ayağa kalkmadı. İyi Parti, Deva ve Gelecek Partili milletvekilleri ise Erdoğan'ı ayakta karşıladı, ancak alkışlamadı. Yemin sırasında da saygısızlık devam etti. Erdoğan yemin ederken ve Genel Kurul'dan ayrılırken 6'lı masa ve ortakları YSP ayağa kalkmadı. AK Partililer, "Sözde demokratlar" eleştirisinde bulununca milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.