Erdoğan yemin etti, Türkiye Yüzyılı başladı

28 Mayıs'ta sandıklardan çıkan sonuçla birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan 17'nci zaferini ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yemin etmek ve mazbatasını almak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı yemin töreni saat 15.00'te yapıldı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Törenden hemen önce Meclis'e gelen Erdoğan'ı Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Meclis'e gelirken vatandaşların büyük sevgisi ile karşılandı, aracının üstüne gül yaprakları atıldı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Meclis Şeref Holü'ne geçti. Başkan Erdoğan'a Genel Kurul'a gelişinde Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin mazbatasını verdi.

Milletvekilleri ile Genel Kurul'da bulunan izleyiciler dakikalarca ayakta alkışladı. Başkan Erdoğan, daha sonra kürsüden Cumhurbaşkanlığı yeminini etti. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra da Genel Kurul'dan ayrıldı. Erdoğan, Bahçeli ile bir süre görüştükten sonra resmi törenle TBMM'den uğurlandı. Yoğun yağmur altında TBMM'ye gelen Erdoğan'ın kendi şemsiyesini tuttuğu görüldü. TBMM'deki törene yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, bakanlar, STK başkanları, diplomatlar katıldı.

'TÜRK MİLLETİ VE TARİH HUZURUNDA..."

Erdoğan'ın Genel Kurul kürsüsünde okuduğu yemin şöyle: "Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin mazbatasını verdi. Mazbatada, "28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmiştir" ifadesi yer alıyor.

ATLI TÖREN BİRLİĞİ İLE GELDİ

YENİDEN Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi. Erdoğan'ın törene katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde konvoyuna Atlı Tören Birliği de eşlik etti

'DEVLETİMİZİ YÜCELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmesinin ardından Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Burada resmi geçit töreni ile karşılanan Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Başkan Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e gelişinde Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı. Yoğun yağmur altında TBMM'ye gelen Erdoğan şemsiyesini kendi taşıdı.

ÖZEL DEFTERE YAZDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı, Misak-ı Millî Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel deftere yazdığı metinde şu ifadelere yer verdi: Aziz Atatürk; Türkiye bir seçim sürecini daha Türkiye'ye örnek gösterilecek rekor bir katılımla ve demokrasi şöleni havasında suhuletle neticelendirdi. 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapacak 28'inci dönem milletvekillerini belirleyen milletimiz, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'ni ikinci turunda da şahsımıza yüzde 52,18 oy oranıyla yine büyük bir teveccüh gösterdi.

Hamdolsun bir 5 sene daha ülkemize ve necip milletimize hizmet edecek olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de güvenoyu aldığı bu seçimlerin milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızla sarıp, söz verdiğimiz gibi depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12'nci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ebedi ve ezeli kardeşliğine sahip çıkmaya, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz. Rabbim, yolumuzu bahtımızı açık etsin. Ruhun şad olsun.