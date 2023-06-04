Türkiye Yüzyılı yürüyüşü resmen başladı

Türk tarihinin altın sayfaları AĞUSTOS'ta yazılıyordu.

Artık buna Mayıslar da eklendi. Türk tarihinin altın sayfalarının yazıldığı Ağustos ayı içerisinde, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nden, İstiklal Savaşı'na kadar birçok zafere imza atıldı. Türk tarihinde "zaferle özdeşleşen ay" olarak gösterilen ağustos ayında kazanılan ilk galibiyet, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi oldu. Anadolu'nun Türklere yeni yurt olmasını sağlayan bir meydan savaşıydı.

MAYIS'IN ZAFERLERİ

24 Ağustos 1516'da, Yavuz Sultan Selim'in başında bulunduğu Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında, Halep şehrinin kuzeyinde gerçekleşen Mercidabık Savaşı'nda büyük bir zafer kazanıldı. Osmanlı Devleti'ne dini, siyasi, askeri, iktisadi pek çok faydalar sağladı. Hilafetin Osmanlı hanedanına geçme yolu açıldı. Ağustos ayında Orta Avrupa'nın belkemiği durumundaki Belgrad, Mohaç (Budapeşte), Kıbrıs'ın fethi, Kocatepe zaferleri ağustosta gerçekleşen zaferler olarak tarihte yer aldı. MAYIS 1919'DA Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basması ve milli mücadeleyi başlatmasıyla, MAYIS AYI ZAFERLERİ de tarihe yazılmaya başlandı.

Aziz milletimizin istiklal yürüyüşü başladı. Kurtuluş Mücadelesi'nde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olan Erzurum Kongresi 23 Temmuz- 7 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası, Sakarya Meydan Muharebesi de yine 23 Ağustos'ta gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığını yaptığı kahraman ordu, 26 Ağustos'tan 30 Ağustos'a kadar Dumlupınar'da emperyalistlerin Anadolu'ya sürdüğü aparatlarınnı BOZGUNA UĞRATTI. Atatürk'ün 20. yüzyılda başlattığı İSTİKLAL YÜRÜYÜŞÜ'NÜ, 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan İSTIKBAL YÜRÜYÜŞÜ'YLE tarihe yazıyor.

DEMOKRASİYE AŞIK MİLLET

Aziz milletimiz seçim sandıklarında iç ve dış dünyaya stratejik mesajlarını verdi. Ve küresel lider Recep Tayyıp Erdoğan, TÜRKIYE YÜZYILI YÜRÜŞÜ'NÜ resmen başlattı.

Başkan Erdoğan tarafından 28 Mayıs'ta başlatılan Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Yüzyılı yürüyüşü hayırlara vesile olsun. Türkiye Yüzyılı, her yönüyle yeni bir şahlanışın dönemi olacak inşallah.

Yeni dünya düzeni kuruluyor.

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, 2023-2028 ve devamındaki süreci tamamladığında 21'inci yüzyılın lider ülkesi olarak küresel aktör olacak.

Avrasya'nın kalpgahındaki bölgenin ve dünyanın yükselen yıldızı olarak kabul edilen Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde SİYASİ VE EKONOMİK İSTİKRARLA 21 yıldır yürüyordu.

Hâlen içinden geçmekte olduğu kritik süreci başarıyla tamamladığında inşallah 21. yüzyılın lider ülkesi olarak küresel sistemde hak ettiği yeri alacak.

MODERN HAÇLI SEFERLERİ

Başkan Recep Tayyıp Erdoğan, İSTİKBAL YÜRÜYÜŞÜ'NÜ anlatırken, tarihi vurgulaması çok anlamlı. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ile yakılan istiklal meşalesinin dalga dalga tüm Anadolu'yu sardığını ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla nihai hedefine ulaştığını anımsatan Erdoğan, Samsun'a 102 yıl önce ayak basan öncü kadronun Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ne kadar uzanan kutlu yürüyüşüne verilen her mesajın "ya istiklal ya ölüm" kararlılığının ifadesi olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, aziz milletimizin İSTİKLAL YÜRÜYÜŞÜ'NÜ İSTİKBAL YÜRÜYÜŞÜ ile taçlandırıyor. 21 yılın tarih sayfalarına bakarsak, tek dişi kalmış BATI ve aparatlarının ülkemize yönelik tehditleri, milletimizi tarihinden, kültüründen koparma gayretleri, kimi zaman terör örgütleri eliyle doğrudan varlığımıza saldırıları oldu. Ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine, kardeşliğimize, geleceğimize yönelik saldırılara karşı Başkan Erdoğan ve aziz milletimiz göğüs gerdi. Modern Haçlı seferleri püskürtüldü.

ÖNEMLİ VİRAJLARI AŞACAĞIZ

Türkıye Yüzyılı başlarken, bulunduğumuz durum şudur:

21 yıldır sağlanan istikrar ve güven iklimi sayesinde Türkiye her alanda kendi gerçek potansiyelini hayata geçirme imkânına kavuştu. TÜRKIYE YÜZYILI YÜRÜYÜŞÜ'nde önemli virajları inşallah aşacağız.

Aziz milletimiz bir taraftan Anadolu'da özgürlük mücadelesini sürdürecek, diğer taraftan sınırlarımızı terör koridoruyla kuşatanlara milli ekonomiyi sinsi tuzaklarla çökertmeye çalışanlara tokat atmasını bilecektir. Bugüne gelene kadar nice tehditlere, saldırılara, tuzaklara göğüs geren, nice karanlık senaryoları yırtıp atan milletimiz, TÜRKIYE YÜZYILI YÜRÜYÜŞÜ'nde de, istiklaline, istikbaline, millî iradeye, demokrasiye, her alandaki hakkına ve hukukuna sahip çıkma azmini tüm dünyaya gösterecektir.

SONUÇ

İSTİKLAL YÜRÜYÜŞ'ünün gerçek anlamını kavrayabilen, ruhuna nüfus edebilen, mesajını çözebilen aziz milletimiz, Başkan Erdoğan'ın başlattığı TÜRKİYE YÜZYILI İSTİKBAL YÜRÜYÜŞÜ'yle emin adımla 2053'lere, 2071'lere ulaşacaktır. Türkiye yüzyılında, bir taraftan TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ TAHKİM edilirken, diğer taraftan da Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Afrika'da, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de Türk Milletinin şefkatli elleri hiç eksik olmayacaktır. ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.