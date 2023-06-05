CHP’de Kurultay kararı sonrası hareketli saatler! Yeni MYK belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay öncesi istifasını sunan MYK üyelerini topladı. Saat 11.00'de CHP Genel Merkezi'nde başlayan toplantıda Kurultay öncesi değerlendirmeler yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sında Faik Öztrak, Ahmet Akın ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler yine yer aldı. Eren Erdem, sosyal medyanın başına geçti. İşte CHP'nin yeni A Takımı...

CHP'DE HAREKETLİ SAATLER

CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nu toplama kararı aldı. MYK üyeleri seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'na istifasını sunmuştu.

CHP PM KURULTAY KARARI ALDI

CHP Parti Meclisi toplantısı da kısa süre önce yapıldı. Toplantıdan, Kurultay sürecinin başlatılması kararı çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim." diyerek ilk mesajı vermişti. Kurultayda da aday olması beklenen Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YENİ MYK BELLİ OLDU

Ahmet Akın – Yerel Yönetimler

Aylin Yaman – Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu – Tanıtım ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem – Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak – Ekonomi Politikaları – Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar – İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık – İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu – Genel Sekreter

Semra Dinçer – Doğa Hakları

Tahsin Tarhan – Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre – Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu

Zeynel Emre – Hukuk ve Seçim İşleri