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Haberler Gündem Son dakika: MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama! 5 işçi şehit oldu

Son dakika: MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama! 5 işçi şehit oldu

Son dakika haberi...Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre, 5 işçi şehit oldu.

AA

10.06.2023, 10:44 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023, 10:56

Son dakika: MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda patlama! 5 işçi şehit oldu

Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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