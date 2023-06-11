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Adaylık açıklaması! Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun çıkışına net yanıt!

28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı tarihi hezimetin ardından MYK'daki isimlerin istifasını alan ve yerlerine kendisine yakın isimleri atayan Kılıçdaroğlu, parti tabanınından ve parti içindeki bazı isimlerden yoğun tepkiye maruz kaldı. Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun istifaya yanaşmaması sonrası ekranlar önünde değişim mesajı veren Ekrem İmamoğlu'nun da CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı da kulislerdeki bilgiler arasında. Bu değişim mesajı sonrası İmamoğlu'na aba altından sopa gösteren Kılıçdaroğlu "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz" diyerek İmamoğlu'nun adaylığının önüne set çekmek istiyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada adaylığa göz kırptığını bir kez daha yinelerken "Menzile yürümekte net olarak kararlıyım. Değişim şarttır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

11.06.2023, 16:15

Adaylık açıklaması! Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çıkışına net yanıt!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde yaşadığı hezimet ardından 12 gün sonra Sözcü TV'de katıldığı bir programda kurultaya dair açıklamalarda bulundu.

CHP kurultayında başka adayların olup olamayacağına yönelik yöneltilen bir soruda ise Kılıçdaroğlu, kurultayda kimsenin adaylığının önünde engel olmadığını belirtti. Ancak belediye başkanlarının görevini yapması gerektiğini vurguladı.

"KARŞI KARŞIYA KONUŞMANIN DAHA DOĞRU VE TUTARLI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Haliç Su Sporları Merkezi'ni açtıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.

İlk olarak İmamoğlu'na "CHP Genel Başkanı belediye başkanları seçildiği belediyelere hizmet etmek durumundadır, onu oradan alalım, başka bir işe uğraşa verelim bu siyasetin temeline aykırıdır açıklamasında bulundu. Bunu İBB Başkanı olarak nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu yöneltildi. İmamoğlu ise bu soruya cevaben "Tabii ki televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden az önce söylediğim tutarlı duruşumun yanı sıra ekranlar üzerinden ya da televizyonlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum.Buralardan mesaj yollamak değil. Karşı karşıya konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum" dedi.



"ADAY OLDUĞUM TEK ŞEY VAR: ÜLKEMİZDE AYNEN İSTANBUL'DA OLDUĞU GİBİ BÜYÜK BİR DEĞİŞİM"

Bir diğer muhabir "Son olarak siyaset Türkiye'de spordan daha fazla efor gerektiriyor artık. Son olarak da 'aday mısınız?' diye soralım o zaman, herkes aday olabilir diye önünü açmıştı genel başkan" sorusunu İmamoğlu'na yöneltti.

İmamoğlu bu soruya ise "Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" cevabını verdi.

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