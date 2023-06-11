Göçmenlerin el koyduğu Türk gemisi kurtarıldı

TÜRKİYE'DEN Fransa'ya giden ve içinde kaçak göçmenlerin ele geçirdiği tespit edilen gemiye İtalya'da müdahale edildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün saat 11.20'de DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. yetkililerinden Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) bir ihbar geldi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İHBARDA, "Yalova'dan Fransa'nın Sete limanına seyretmekte olan Türk bayraklı GALATA SEAWAYS isimli gemide yaklaşık 15 kaçak şahıs tespit edildiği, kaçakların gemi içinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralarla belirlendiği, gemi personelinin kendilerini yaşam mahalli ve makine dairesine kilitleyerek güvene aldıklarının bildirildiği" aktarıldı. İTALYA Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türkiye'den Fransa'ya giden Türk gemisinin kontrolünü ele geçiren kaçak göçmenlerin, İtalyan Özel Kuvvetleri'nin operasyonuyla yakalandığını ve operasyonun iyi şekilde bittiğini bildirdi.

15 KAÇAK YAKALANDI

İTALYA Savunma Bakanı Guido Crosetto, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gemi korsanları yakalandı. Her şey iyi şekilde bitti. San Marco birliğinin mensuplarını, polisleri, mali polisleri harika bir işbirliği içinde yürüttükleri operasyondan ötürü tebrik ediyorum. Tebrikler" ifadesini kullandı. Crosetto, yaptığı açıklamada da kaçak göçmenlerin kaçma girişiminde bulunduklarını anlatarak, "Helikopterin sesini duyduklarında bazıları gece karanlığında denize atlayarak kaçmaya çalıştı. Ama geminin etrafı zaten sarılıydı. Askerler geminin kontrolünü ele almalıydı ve bunu çok kısa sürede yaptılar. Silahlı güçler bu tür durumlar için de lazımdır" yorumunu yaptı. 15 kaçak göçmenin daha sonra gemiden indirilerek, Napoli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri bildirildi.