Roket fabrikasında patlama: 5 işçi şehit

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlamada 5 işçi şehit oldu. Fabrikada dün sabah çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Hastanelere kaldırılan yaralı işçilerden 5'i şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idarisoruşturma başlatılmıştır."

BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi aldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin "Görüşmede Cumhurbaşkanımız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir. Meydana gelen olaya ilişkin ilgili kurumlarımızca tahkikat başlatılması talimatını da veren Cumhurbaşkanımız, ordumuza ve milletimize taziye dileklerini iletmiştir" denildi.