Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi kuruluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi. Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen 1 saatlik görüşmenin ardından Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Şimdi atacağımız adımlardan bir tanesi, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'dir. Bu adımı attığımız anda Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversite kurmanın geciktiğini gördük. Türk gençleri Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecek" ifadelerini kullandı.

'DÜNYADA MÜSTESNA BİR SEÇİM'

"Cumhurbaşkanlığı ikinci döneminde yaşadığımız seçimde yüzde 86 gibi bir katılımla gerçekleşen bu seçim dünyada müstesna diyebileceğimiz bir seçim olmuştur" diyen Erdoğan, "Bu seçimden de galip çıkmak ve tekrar ilk ziyaretimizi KKTC'ye ve aynı gün Bakü'ye gelmek suretiyle burada gerçekleştirmek bizleri ayrıca mutlu etmiştir. İlham kardeşim zaten bugünkü kabine toplantısında bakanlar kurulunun karşılıklı yaptığı toplantıları gayet güzel özetledi. Birlikte hangi alanda neler yaptık, neler yapıyoruz ele aldık" diye konuştu.

'DÜZENLEME YAPILMASI GEREK'

Erdoğan şöyle konuştu: "Türkiye- Azerbaycan iki kardeş ülke ve tabii iki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdük ve bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Şu anda attığımız adımlardan bir tanesi Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Bu konuyla ilgili olarak da gerek YÖK Başkanı'mız muhatabıyla çalışmalarını bugün de gözden geçirdiler ve yasal bir düzenlemenin gereğinden Sayın İlham kardeşim ifade ettiler. Bunu bir an önce gerçekleştirip bu adımı attığımız anda inşallah Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini yaşadık. Artık bunu başaracağız. Böylece Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebileceği gibi, Türk gençleri de Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler."

ALİYEV: ZENGEZUR KORİDORU AÇILMALI

ALİYEV ise açıklamasında Zengezur Koridoru'na dikkat çekti. Aliyev, "Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Bu koridorun açılması bütün ülkelere imkanlar açacak. Bu husustaki çabalarımızı artıracağız. Meselelerle bağlı fikir birliği var, böyle de olmalıdır. Türkiye-Azerbaycan birliği önemlidir. İkinci Karabağ Savaşı'nda gösterdiğiniz hem manevi hem de siyasi desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecektir" diye konuştu.