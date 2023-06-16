Çirkin eyleme Çelik’ten tepki: Terörle mücadelede İsviçre kararlı olmalı

DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 14 Haziran'da İsviçre'nin Zürih kentinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan maket yakma ve pankart açma olayları yaşandı. Bunun üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, dün Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Bakanlığa davet edildi.

'SORUŞTURMA BAŞLATILSIN'

GÖRÜŞMEDE, Büyükelçi Ruch'a "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanarak, bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin" altı çizildi. Görüşmede ayrıca olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.

'BU ALÇAK EYLEME GÖZ YUMDULAR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu çirkin saldırıyı lanetliyor, İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz" dedi.