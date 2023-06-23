‘Köylü sampiyon’ Inan bakan yardımcısı oldu

YENİ bakan yardımcıları arasında Oruç Baba İnan, tüm Türkiye'nin dikkatini çeken isim oldu. Oruç Baba İnan, 2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında birinci olarak Türkiye'ye adını duyurmuştu. 19 yaşında ÖSS birincisi olan İnan, birincilik haberini ahır inşaatında çalışırken öğrendi.

Bunun ardından gazete manşetlerine "Haberi harman yaparken aldı', 'Köylü Şampiyon', 'ÖSS Şampiyonu tarladan çıktı', 'Köyün damgasını ÖSS'ye vurdum', 'Harman College" başlıklarıyla geçti. Konya Akşehir doğumlu İnan, 500 nüfuslu köyünden üniversiteyi kazanana dek çıkmamıştı. Türkiye'ye adını duyuran Oruç Baba İnan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü dereceyle tamamladı. Üniversite eğitiminin ardından birçok üst düzey görevde bulundu.