NATO’nun en büyük tatbikatında Türk övgüsü

NATO tarihindeki en büyük intikalli hava tatbikatı Air Defender 2023 dün sona erdi. Tatbikatta 23 NATO müttefiki ile NATO üyesi olmayan iki ülke İsveç ve Japonya'dan 250'den fazla uçak, 10 bin havacı personel görev aldı. Tatbikatın ana unsurlarını Alman Hava Kuvvetleri ve ABD'den gelen 110 uçakla Amerikalı havacılar oluşturdu. Air Defender 2023 tatbikatında, Türkiye de üç F-16 uçağıyla yer aldı. Uçaklar, Merzifon'da konuşlu 151. Filo Komutanlığı'ndan Almanya'ya uçtu. Türk uçakları, tatbikat boyunca yaklaşık 40 sorti gerçekleştirdi. Türk ekibi ve pilotları, tatbikata katılan ABD ve ev sahibi Almanya'nın subaylarının takdirini topladı.