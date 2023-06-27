Platform kurup PKK festivali düzenlediler!

İSVİÇRE bir kez daha terör örgütü PKK'nın gösterisine sahne oldu. Zürih'te PKK'nın kurucularından Sakine Cansız için anma festivali gerçekleştirildi. Terör örgütü paçavralarının önünde çocukları da alet ettikleri etkinliğin görüntüleri paylaşıldı. Batı, PKK'ya kucak açmaya davam ediyor. Dünya Türkiye'nin İsveç'e verdiği PKK vetosunu konuşurken İsviçre'den de skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

TERÖRİST SAKİNE CANSIZ'I ANDILAR

İsviçre'de PKK paçavraları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri önünde skandal bir festival gerçekleştirildi. PKK'nın kurucularından terörist Sakine Cansız'ın posterlerinin de yer aldığı etkinlikte, PKK propogandasına çocuklar da alet edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan eski HDP Siirt Milletvekili Konca da etkinlikte Sakine Cansız'ı överek PKK'ya destek oldu.