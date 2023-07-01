Erdoğan’dan bayramda diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Bayram tatilinin başladığı 24 Haziran'dan bu yana liderlerle telefonda görüşen Erdoğan, liderlerin bayramını kutlayıp bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Başkan Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

BARIŞ VE HUZUR TEMENNİSİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel'in Kurban Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, bayramın, Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Erdoğan, telefonda görüştüğü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bayramını kutladı. Ticaret, ekonomi, yatırım ve beşeri alanlarda ikili stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye yönelik konuların ele alındığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası güncel konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

MİRZİYOYEV'E BAŞARI DİLEDİ

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de telefonda görüşerek bayramlarını kutladı. Erdoğan, Şahbaz Şerif'e, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin müteakip toplantısını, mutabık kalındığı üzere Pakistan'da en uygun zamanda gerçekleştirmek istediğini belirtti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, bayramını kutlayıp 9 Temmuz'da Özbekistan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılar diledi. Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 3'üncü toplantısının bir an önce yapılmasını istediklerini de Mirziyoyev'e iletti. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve gelecek dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

BAYRAM BURUK GEÇTİ

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de telefonda görüştü. Abbas'ın bayramını kutlayan Erdoğan, Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle bir bayramın daha buruk geçirildiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefonda görüşen Erdoğan, El Burhan'ın bayramını tebrik etti. Görüşmede, Sudan'da yaşananların, bir bayramın daha buruk karşılanmasına neden olduğunu belirten Erdoğan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

MİÇOTAKİS'İ TEBRİK ETTİ

Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yaptığı telefon görüşmesinde de karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de telefonda görüşen Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik etti. Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.

Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tarık'ın bayramını kutlayan Erdoğan, Umman'ın bölgede ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti. Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesinde de ikili meseleler ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan'ın Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu. Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.