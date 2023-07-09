Kızılay’ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu

Son dakika haberi... Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi.

FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Yılmaz, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.

Fatma Meriç Yılmaz, tıpta uzmanlık eğitimini 2000- 2003 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptı.

Fatma Meriç Yılmaz, 2003-2010 yılları arasında aynı hastanede başasistan olarak görev yapmaya başladı. 2008 yılında doçentlik unvanını alan Fatma Meriç Yılmaz, 2010 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.

2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalına Doçent olarak atandı. 2014 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde profesörlüğe yükseltilerek profesörlük unvanı aldı.

Kızılay Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yılmaz, Kerem Kınık'ın istifası üzerine geçici olarak başkanlık görevini üstlendi.

Fatma Meriç Yılmaz, evli ve 3 çocuk annesidir.