İsveç’in katılımı TBMM’nin kararı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu. Zirve toplantılarında İsveç'in NATO'ya katılımı meselesinin yer aldığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiş bir ülkedir. Şimdiye kadar hiçbir ülkenin ittifaka girmesine keyfi sebeplerle engel çıkarmadık. Yaptığımız ortak açıklama ile İsveç'in üyelik süreci ile ilgili atılacak adımları tespit ettik. İsveç ülkemizin AB üyelik sürecine, gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesine ve vize serbestisine destek verecek. Biz de İsveç'in katılımı ile ilgili sürecin bir sonraki safhasına geçeceğiz. İsveç'in NATO'ya katılım sürecini onaylayacak merci TBMM'dir. Bizim gibi milletvekillerimiz de süreci yakından takip edecek. İsveç'ten mutabakata varılan maddelerde somut ilerlemeler olacağına inanıyorum. Meclis açıldığında inanıyorum ki süratle Meclis Başkanımızın uluslararası sözleşmelerde öne çıkaracağı sözleşme bu olacaktır" dedi.

TAHIL KORİDORU GÖRÜŞMESİ

"Rusya-Ukrayna savaşında 504. günü geride bırakıyoruz" diye konuşan Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak savaşın sona ermesi için yoğun çaba harcıyoruz. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni başarıyla uyguladık. Savaş gemilerinin geçişine izin vermedik. Yaptığımız görüşmeler neticesinde tahıl anlaşması iki kez uzatıldı. 17 Temmuz'da süre doluyor. Sürenin uzatılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Sayın Zelenskiy girişimin devamından yana, Sayın Putin'in de bazı önerileri oldu. Bu önerileri de dikkate alarak çözüm odaklı çalışıyoruz."

MÜTTEFİKLERE DESTEK ÇAĞRISI

Terörle mücadele konusunda tüm müttefiklerden açık destek beklediklerini söyleyen Erdoğan, "Bazı müttefiklerimizin, PYD/YPG'yle kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bunun makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yok. Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz. Terörle amansız ve amasız mücadele kırmızı çizgimiz. Tüm müttefiklerimizden açık destek bekliyoruz. NATO tarihinde ilk defa Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağı duyuruldu. Ayrıca aramızda konuşup mutabakat sağlanan pek çok husus var. Bu kararların alınmasına Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaların büyük tesiri olmuştur" dedi.

ABD'DEN F-16 ALIMI KONUSU

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den F16 alımı ile ilgili de, "Temennimiz odur ki olumlu bir neticeyi alırız. Her zamankinden daha umutluyum" dedi. Irak'tan petrol alımı konusuna da değinen Başkan Erdoğan, "Merkezi yönetimle Kuzey Irak arasındaki sıkıntıdan kaynaklanan bir şey. Aştıkları anda biz petrol hatlarının açılmasından yanayız" ifadelerini kullandı.

'RET OYU VEREN ÜLKELER KENDİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ'

İSVEÇ'TE Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırının ardından BM İnsan Hakları Konseyi'nde kınama tasarısına ret oyu veren ülkelerin özgürlük ve insan hakları anlayışını gözden geçirmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "İnsanların kutsallarına saldırmak fikir hürriyeti değil barbarlıktır, ilkelliktir, bir nevi terör eylemidir" diye konuştu.