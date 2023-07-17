Bakan Tunç duyurdu! 8 ildeki orman yangınlarıyla ilgili 7 şüpheli tespit edildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Tunç, 10-17 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmaların başlatıldığını hatırlattı.

Yangınlarla ilgili toplam 7 şüphelinin tespit edildiğini belirten Bakan Tunç

"Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen'de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat'ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."