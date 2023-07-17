Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

83 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Tanju Tuncel, Erenköy Galip Paşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Birçok tiyatro oyunu ile sinema ve dizide rol alan sanatçının cenaze töreni öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan oyuncu Nedim Saban, Tuncel'i ilk olarak 1978'de izlediğini ve o dönemden beri sıkı hayranı olduğunu söyledi. Aile dostlarından Oğuz Çineli ise bazı iddiaların aksine son dönemde Tuncel'e iyi bakıldığını ifade etti. Çineli, önceleri kendi evinde yaşayan Tuncel'in tek başına kalamaması ve bakıcı kabul etmemesi sebebiyle bakım evine geçtiğini belirtti. Kızı Banu Sezgin'in yanı sıra ailesi, dostları ve oyuncu arkadaşlarının da katıldığı törenin ardından Tuncel'in cenazesi Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.