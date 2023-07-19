Eski rektör Cüneyt Hoşcoşkun tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında 2017'den bu yana aranırken tedavi için gittiği hastanede yakalanan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tutuklandı. Tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 Temmuz'da gözaltı işlemi uygulanan Hoşcoşkun, burada yaklaşık 2 hafta tedavi gördü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hoşcoşkun, cumhuriyet savcısınca sorgulandı.

Cumhuriyet savcısı, Hoşcoşkun'u, anlatımlarının etkin pişmanlık kapsamında yeterli görülmemesi ve 2017 yılından bu yana firari olması nedeniyle tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik de yeniden ifadesini aldığı Hoşcoşkun'un "FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

2017'DE YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulunca 28 Şubat 2017'de Ege Üniversitesi'ndeki rektörlük görevinden açığa alınan Hoşcoşkun, 25 Ağustos'taki Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilmişti. Hoşcoşkun hakkında 11 Eylül 2017'de FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.

FETÖ'YE ELEMAN TEMİNİ İDDİASINA 7 YIL 6 AY HAPİS

ADANA'DA, FETÖ'ye eleman temin ettiği iddiasıyla yargılanan K.K'nin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına devam edildi. K.K. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir görev yapmadım. Örgüte eleman temin etmedim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

DEAŞ OPERASYONUNDA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ANKARA'DA, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin el konulan dijital materyalleri ve sosyal medyada örgüt propagandası amacıyla yayınlanan görüntüleri inceleyerek DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ve propaganda yaptıkları anlaşılan 2 şüphelinin kimlikleri ve Ankara'daki ikametleri tespit edildi. Biri yabancı uyruklu 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.