Kalyon Holding'in restorasyonunu üstlendiği Tarihi Vaniköy Camii belgeseli tamamlandı

VANî MEHMED EFENDİ CAMİİ TARİHÇESİ
Vaniköy Camii'nin olduğu bölge, padişah IV. Mehmed (1648-1687) tarafından burada bir Türk köyü kurması için şehzadelerinin hocası Vanî Mehmed Efendi'ye bağışlanmıştır. Mehmed Efendi Van'da doğup büyüdüğü için "Vanlı" anlamına gelen, Vanî ön adıyla anılmıştır. Bu bölge Vanî Mehmed Efendi'ye ait olması nedeniyle "Vanî'nin köyü" manasında Vaniköy olarak dilden dile aktarılmıştır. Vanî Mehmed Efendi, semte medrese, çeşme, çok sayıda yalı yaptırmıştır. Semtin en bilinen yapısı olan Vaniköy Camii ise 1665-66 tarihinde inşa edilmiştir. 18'inci yüzyılda I. Mahmud tarafından camiye, hünkâr mahfili ve kasrı eklettirilmiştir. Yıllar içerisinde padişahların uğrak yeri olan Vaniköy Cami'nin mülkiyeti, mülhak hayrat Vani Mehmed Efendi Vakfı'na aittir. Camii, 15 Kasım 2020'de meydana gelen yangında büyük hasar görmüştür.