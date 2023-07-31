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Haberler Gündem YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav tarihi...

YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav tarihi...

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na katılım sağlamak isteyen adaylar 11 Temmuz -17 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki başvuru sürecini tamamladı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise 25 Temmuz'da geç başvuru işlemlerini tamamladılar. Peki, YÖKDİL 2 sınavının hangi tarihte yapılacak? Peki, YÖKDİL/2 ne zaman, hangi gün yapılacak?

YÖKDİL 2. oturumu için geri sayım devam ediyor. Bu yıl ilki mart ayında gerçekleşen YÖKDİL sınavı yılda iki kez gerçekleşiyor.

YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav tarihi...

ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak adaylar YÖKDİL 2 sınav başvuru tarihlerini sorguluyorlar. İşte ÖSYM takvimi ile YÖKDİL/2 sınavı tarih bilgisi...

YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav tarihi...

YÖKDİL 2 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre ikincisi düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav tarihi...

YÖKDİL SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuçlarının ise 12 Eylül'de erişime açılması planlanıyor.

YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav tarihi...

YÖKDİL/2 BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL 2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapıldı. YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.

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