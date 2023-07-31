YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav tarihi...

YÖKDİL 2. oturumu için geri sayım devam ediyor. Bu yıl ilki mart ayında gerçekleşen YÖKDİL sınavı yılda iki kez gerçekleşiyor.
ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak adaylar YÖKDİL 2 sınav başvuru tarihlerini sorguluyorlar. İşte ÖSYM takvimi ile YÖKDİL/2 sınavı tarih bilgisi...
YÖKDİL 2 NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre ikincisi düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.
YÖKDİL SONUÇ TARİHİ
Sınav sonuçlarının ise 12 Eylül'de erişime açılması planlanıyor.
YÖKDİL/2 BAŞVURU TARİHLERİ
YÖKDİL 2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapıldı. YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.