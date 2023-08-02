YATEK bir yıldız gibi parlıyor

YATEK Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Akbaşoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akbaşoğlu, projenin detayları ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

SAĞLIKSIZ VE İLKEL ÜRETİME SON

Akbaşoğlu, "Projemizin ana amacı; dağınık halde bulunan tekne imalatçıları ve yan sanayisini bünyesinde toplayarak bunlara ait yer, pazarlama, sergi, eğitim ve sosyal tesis olanakları yaratmaktır. Projemize yaklaşık 150 milyon Euro'luk bir yatırım yapacağız" ifadelerini kullandı. Projenin hayata geçmesiyle birlikte sağlıksız ve ilkel koşullardaki yat üretiminin son bulacağını belirten Başkan Akbaşoğlu, "Birçok yat ve tekne imalatçısı uygunsuz koşullarda evlerin bodrum katlarında bile üretim yapmakta, bu koşullar altında çevre, verimlilik ve sağlıklı üretim konusunda sıkıntıları olan firmaları kümelenme modeli ile bir araya toplamak için 2005 yılında devletimiz bir çalışma başlattık. 15 yıl süren bu çalışmalar sonuçlandı ve Aliağa Çaltılıdere'de bulunan 1200 dönümlük Hacı Ahmet Ağa koyu bu amaçla YATEK'e tahsis edildi. Dolgu işlemleri, alt yapı, üst yapı ve atölye inşaatlarımızı üyelerimiz, tamamen kendi imkanları ve aidatları ile yapıyor" diye konuştu. YATEK projesini 2024 yılı içinde bitirmeyi planladıklarını belirten Akbaşoğlu, "Altyapımız tamamlandı, Çed olumlu raporumuzu alıp üst yapı inşaatlarına başladık. 2024 yılında tertemiz, problemsiz, modern bir yat ve tekne imalatına başlayacağız. Burada 98 adet işletme ve imalathane olacak. Bunların 16 adedi Tersane, geri kalanı ise imalathane olacak şekilde planlandı. İç piyasaya da satış yapacağız ancak, asıl hedefimiz ihracat olacak. Mükemmelliğe odaklanan ve yat inşasında dünyanın önde gelen gözde tersanelerinden birisi olacağız. Tersanemizde kullandığımız ileri teknoloji ve donanımla 5 m.den 125 metreye kadar dünya standartlarında lüks mega yatlar üretebileceğiz" dedi.

BİLİNİRLİĞİ YÜKSEK BİR MARKA

Akbaşoğlu, "Burada yapacağımız yat tersanesinin bölgede yeni yat limanlarını tetikleyeceğini ve bölge turizmine katkı sağlayacağını da düşünüyorum. YATEK olarak, büyük ve bilinirliği yüksek bir marka oluşturacağız, kompakt üretim yapacağız, her şey birbirine entegre olacak ve kapalı bir alanda üretilecek" şeklinde konuştu.

"DÜNYA İLE KOLAY REKABET EDERİZ"

Başkan Akbaşoğlu, "Biz; yat üreticisi ülkeler ile hem teknolojimiz hem de işgücü maliyetlerindeki avantajlarımız sayesinde çok kolay bir şekilde rekabet ederiz ve ihracat hedeflerimizi de kısa sürede yakalayacağımızı düşünüyorum. Projemiz tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde yaklaşık 15 bin kişi istihdam edeceğiz ve bu iş gücünü yakın çevreden temin edeceğiz. Yat imalatı konusunda ülkemizde çok kabiliyetli ve kalifiye elemanlar mevcut. Projemize daha kaliteli ve bilinçli katılmaları için bölgemizin gençlerini denizcilik, tekne imalatı ile ilgili meslek okulları ve kurslarına gitmelerini tavsiye ediyorum" dedi.