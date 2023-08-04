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Dosyadaki eksikler bir an önce tamamlanmalı

Dosyadaki eksikler bir an önce tamamlanmalı
İzmir'deki depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı 'Yağcıoğlu Apartmanı' davasında, Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, usulen eksiklikler olduğu belirtilen dosyanın, eksiklerin tamamlanması için geri gönderilmesine karar verdi. Ceza Dairesi, depremin etkisiyle yıkılan binada annelerini kaybeden ve kendileri de yaralanan, 18 yaşın altında olan Erhan K., Büşra K. ve Zeynep K.'ye hukuki haklarının korunması açısından vekil atanmasının zorunlu olduğunu, mağdur çocuklara vekil atandığına dair dava dosyasında herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığını belirtti. Yargıtay Ceza Dairesi, temyiz dilekçesinin dava dosyasına eklenmesine ve ardından da eksiklerin giderilmesi için dosyanın geri gönderilmesine karar verdi.
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