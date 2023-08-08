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‘Dik durun gerekirse şehit olun’

İzmir’e yeni atanan Emniyet Müdürü Celal Sel, 15 Temmuz’da Şırnak Emniyet Müdürü görevi sırasında FETÖ terör örgütüne karşı direndi ve polislere “Dik durun gerekirse şehit olun” talimatı verdi.

ŞENOL KANTÜRK
‘Dik durun gerekirse şehit olun’

İzmir'e atanan yeni Emniyet Müdürü Celal Sel, görev yaptığı yerlere başarıyla dolu imzasını attı. Elazığ İl Emniyet Müdürü, 2016'da Şırnak İl Emniyet Müdürü iken FETÖ'cü hainlerin darbe ve işgal girişimine karşı tam bir kahramanlık örneği sergileyen Celal Sel, vatansever polislere "Dik durun gerekirse şehit olun" talimatı verdi. 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılmak için kargo uçaklarıyla Şırnak'tan Ankara ve İstanbul'a gitmek isteyen 300'ü aşkın asker, Celal Sel'in girişimleriyle gözaltına alındı. 15 Temmuz'da darbecilerin İstanbul ve Ankara'da harekete geçtiği saatlerde Şırnak'ta da hareketli anlar yaşanıyordu. Başbakan Binali Yıldırım'ın TSK içerisindeki yapının hareketini 'kalkışma' olarak tanımlamasından sonra Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir telefonla Valilik konutu önündeki polisiye tedbirlerin artırılması istendi.

'ÇELİK YELEK GİYİNİN'

Aynı saatlerde Çakır söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndaki olağanüstü hareketlilik bilgisi Valilik ve Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşmıştı. Emniyet Müdürü Celal Sel, kentteki tüm polisler için ivedi görev çağrısı yaparak çelik yeleklerin giyilmesi talimatını verdi. Vali Ali

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