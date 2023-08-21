YÖK Atlas üniversite boş kontenjanlar belli oldu mu? 2023 YKS taban puanları...

YKS TABAN PUANLARI 2023 VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Ek tercih takvimine ilişkin ise ÖSYM'den bir bilgilendirme yapılmadı. Herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek.

Ek yerleştirmede kontenjanlar ise üniversite kayıt işlemleri sona erdikten sonra açıklanacak. YÖK kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek. ÖSYM ise tercih kılavuzu yayıınlayacak. ÖSYM tarafından açıklanan kılavuzda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

Ancak henüz YKS ek yerleştirme kılavuzu duyurulmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.