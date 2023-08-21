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Haberler Gündem YÖK Atlas üniversite boş kontenjanlar belli oldu mu? 2023 YKS taban puanları...

YÖK Atlas üniversite boş kontenjanlar belli oldu mu? 2023 YKS taban puanları...

YKS tercih sonuçları açıklandı. 2023 üniversite taban puanları da belli oldu. Gelecek yıl sınava girecek ve tercih yapacak olan üniversite adayları şimdiden üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki boş kontenjanlar belli oldu mu? Üniversite taban puanları ve başarı sıralamasına nereden bakılır? İşte ÖSYM 2023 üniversite taban puanları tablosu ve merak edilenler...

HABER MERKEZİ

YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Yüz binler okullara yerleşirken boşta kalan adaylar da oldu. Tercih sonuçların ardından şimdi YKS taban puanları ve boş kontenjanlarını kontrol etmek istiyor. İşte 2023 üniversite yerleştirme 2 ve 4 yıllık en küçük ve en büyük puanları...

YÖK Atlas üniversite boş kontenjanlar belli oldu mu? 2023 YKS taban puanları...

YKS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR

2023-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler paylaşıldı. Aşağıdaki linkten 2023 YKS taban puanları ve boş kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.

2023 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME 2 VE 4 YILLIK EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI...

YÖK Atlas üniversite boş kontenjanlar belli oldu mu? 2023 YKS taban puanları...

YKS TABAN PUANLARI 2023 VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Ek tercih takvimine ilişkin ise ÖSYM'den bir bilgilendirme yapılmadı. Herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek.

Ek yerleştirmede kontenjanlar ise üniversite kayıt işlemleri sona erdikten sonra açıklanacak. YÖK kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek. ÖSYM ise tercih kılavuzu yayıınlayacak. ÖSYM tarafından açıklanan kılavuzda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

Ancak henüz YKS ek yerleştirme kılavuzu duyurulmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

YÖK Atlas üniversite boş kontenjanlar belli oldu mu? 2023 YKS taban puanları...

EK TERCİH NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

YÖK Atlas üniversite boş kontenjanlar belli oldu mu? 2023 YKS taban puanları...

Ek yerleştirme tercih ücreti 50,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

YÖK Atlas üniversite boş kontenjanlar belli oldu mu? 2023 YKS taban puanları...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Yapılan açıklamada "Yükseköğretim Kurumuna kayıt hakkı kazanan öğrenciler 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında alınacak. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos tarihleri arasında alınacak." denildi.

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