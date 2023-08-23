Bakan Koca: Malzeme krizi iddiaları asılsız

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Malzeme krizi, kopan parmağı dikmeyi engelledi!" başlığıyla basından çıkan haberleri yalanladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "Hastamız Gülhane Eğitim Araştırma ve Hastanesi Acil Servisi'ne sağ elinin 1. parmağını kapıya sıkıştırma sonucu total ampütasyon nedeniyle başvurmuştur. Ameliyatı yapacak olan hekim ameliyat sırasında gerekli olan 11-0 prolene sutürün hazırlanmasını ve hastanın acilen ameliyata alınmasını istemiştir. Ameliyathane deposunda bulunmayan ama hastanenin ana deposunda bulunan malzeme ile ilgili hastanede olmadığı şeklinde yanlış bilgi verilmesi üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile iletişime geçilerek malzemenin temini sağlanmıştır. Malzemenin temin edilmesi sonrasında 5 saat süren ameliyat başarıyla tamamlanmıştır. Replantasyonun 3. gününde hastanın fizik muayenesinde replante edilen parçanın canlı olduğu ve ameliyatın başarıyla geçtiği görülmüştür. Ameliyat sırasında malzeme temininde yaşanan aksaklıklarla ilgili kişiler hakkında hastane yönetimi tarafından gerekli inceleme ve idari soruşturma başlatılmıştır" dedi.