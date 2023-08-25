Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sözleşmeli personel alımının ayrıntılarını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sözleşmeli personel alımının ayrıntılarını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapacak. Personel alımı büro personeli, destek personeli ve diğer bölümlerde olmak üzere çeşitli bölümlerde alım yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihi ve kadro dağılımı ile ilgili araştırmalar başladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı olacağını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı.
28 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihleri arasında büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için başvurular yapılacak.
28 Ağustos – 6 Eylül 2023 tarihleri arasında ise koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için personel alımı başvuruları gerçekleştirilecek.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILI NEDİR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapacak Kadro dağılı ile ilgili bilgiler geldi.
3.295 Büro personeli
4.138 Destek personeli
3.622 Koruma ve güvenlik görevlisi
400 Psikolog
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapacağı açıklandıktan sonra gözler başvurulara çevrildi. GSB personel alımı başvuruları isee-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden online olarak yapılacak.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı genel şarları şunlardı;
A- Genel Şartlar
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve
7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı
hariç)
5) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
6) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç
olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1
yıl geçmiş olmak,
9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
GSB GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi başvuru şartları şunalardı; Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak - 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak
GSB BÜRO PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI
Geçtiğimiz yılın Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları bulunuyor. Geçtiğimiz yıl büro personeli için şartlar şunlardı; Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak.