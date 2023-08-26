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Haberler Gündem Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılır?

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde olan ihtiyaç sahibi öğrenciler ve aileleri kırtasiye yardımı başvuru e devlet ekranı için araştırma yapmaya başladı. Peki, kırtasiye yardımı ne zaman, başvuru şartları neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi statüsünde yer alan öğrencilere verilen bu yardım için nasıl başvurulur? İşte, Kırtasiye yardımı şartları ve başvuru işlemlerine ilişkin detaylar…

HABER MERKEZİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen kırtasiye yardımından faydalanmak için nereye, nasıl başvurmalı? Şartlar neler?

Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılır?

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılır?

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor.

Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler.

Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılır?

Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılır?

KIRTASİYE YARDIMI GEREKLİ BELGELER

Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi

Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK'dan alınan belge

Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılır?

Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği

Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi

Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi

Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi

Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi

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