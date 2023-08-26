Sabancı çifti büyük kaza geçirdi

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ali Sabancı ve eşi, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın iş insanı kızı Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında kaza geçirdi. Botlarıyla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı yaralandı. Yunan Sahil Güvenliği, Sabancı çiftinin kazasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

KENDİ KULLANDI

Tanıkların aktardığına göre Sabancı çifti, oğulları Emre ve Kaan ile birlikte sürat botuyla Lipsi Adası kıyısına doğu yol alıyorlardı. Bir restoranda rezervasyonu olan ailenin yanlarında kaptanları da bulunuyordu. Botu Ali Sabancı kullanırken, çocuklar ve kaptan botun arkasında oturuyordu. Kayalıkları fark eden kaptan, çocukları denize attıktan sonra kendi atladı. Saniyeler sonra bot, kayalıklara çarpıp ters döndü.

BOTUN ALTINDA KALDILAR

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı botun altında kalmışlardı. Çocuklar annelerini, Kaptan ise Ali Sabancı'yı su üstüne çıkarttı. Kaptan baygın haldeki Vuslat Doğan ve Ali Sabancı'nın nabızlarını kontrol etti, hayatta olduklarını anladı.

BAŞER VE MÜRETTEBATI

Büyük şans eseri, ABC Holding'in sahibi Adanalı iş insanı Mehmet Başer'in teknesi yakınlardaydı. Başer ve mürettebatı kazazedelere yardımcı olurken, Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinden de yardım istendi. Çift denizden hızlı bir tekneyle Laros Adası'na götürüldü.

ANNESİ LİMANDA BEKLEDİ

Sabancı çiftine ilk müdahale burada yapıldı. İç organlarında hasar oluşan Ali Sabancı, eşiyle birlikte deniz ambulansı ile Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Turgutreis Marina'ya getirildi. Çift, Bodrum'a getirilirken Ali Sabancı'nın annesi Hayırlı Zerrin Sabancı da limanda çifti bekledi.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul'a sevki planlanmıştır" ifadelerini kullandı. Vuslat Doğan Sabancı yüz travması nedeniyle ameliyata alınırken, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Ali Sabancı'nın, aort damarına stent takılmasının ardından "çoklu travma" nedeniyle ameliyat edileceği öğrenildi. Esas Holding'ten yapılan açıklamada da çiftin sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

GÖNÜLLÜLER KOŞTU

Yunan medyasında yer alan haberlerde Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra çok sayıda gönüllünün de Sabancı Ailesi'ne yardım için harekete geçtiği belirtildi.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 54'ÜNCÜ KİŞİSİ

Ali Sabancı; 5 Mayıs 1969 tarihinde Adana'da Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve tek oğlu olarak dünyaya geldi. 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts University'de ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı. 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi'nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisans derecesini 1995 yılında almıştır. 2017 yılı Forbes verilerine göre 650 milyon dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin 54'üncü insanı oldu. Sakıp Sabancı'nın ölümünden kısa bir süre önce Mart 2004 tarihinde aile şirketinden ayrıldı ve bunu takiben, babası ve ablası ile beraber kurdukları Esas Holding'e katıldı.

Vuslat Doğan Sabancı, Medya patronu Aydın Doğan'ın kızı ve Hürriyet gazetecilik yönetim kurulu başkanıdır. Sabancı çiftinin, Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları var.