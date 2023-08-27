CHP YDK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın Dikili İlçe Kongresi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin sözlerine AK Parti İzmir milletvekilleri ve İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı başta olmak üzere birçok partili tepki gösterdi.

Polat, İlçe kongresinde, "Bizim Cumhuriyetimizde Cumhurbaşkanlığı yapan ahlaksız bir adam montaj kasetleriyle meydanlarda CHP'yi karaladı" dedi. Polat'ın sözlerine AK Parti'den sert yanıtlar geldi.

'MİLLETİN İRADESİNE HAKARET'

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı CHP'li Polat'ın durumu için benzetmede bulunarak, "Halk içinde bir sözümüz vardır, Polat'ın durumu da aynı o hesap; vekil olmuş ama adam olamamış! Bu sözleriyle siyaset tarlasında hala öküzle çift süren siyaset kurnazısın. Partisinin kongrelerinde yuhalanmaktan kendi mahallesinde bile kapısını çalacak 10'uncu köy bulamayan bir siyasetçi kalkmış milletin helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanına dil uzatma hadsizliğinde bulunmuş. Bu halinle vasatlık seviyesinin de dibisin! Bu üslup ve siyaset seviyesi aslında CHP'nin bildik seviyesi. 22 yılda 13 kez bu seviyeye pirim vermeyen necip millete ve sandıkta yenemedikleri AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak hiftiralarla saldıranlara en güzel cevabı milletimiz verecektir. Cumhurbaşkanımıza hakaret, Türk milletine hakarettir. Cumhurbaşkanımıza hakaret, devletimize hakarettir. Haddini bil!" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Hadsiz Mahir Polat, halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza galiz ifadelerle saldırıp, edepsizliğini ortaya koymuş. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Necip Fazıl'ın dediği gibi "Sana alçak diyemem, alçaklık irtifadır. Sen bir çukursun!" dedi.

"MİLLETTEN TOKADI YEDİNİZ"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Ahmakbaşı Mahir adam değilsin. Bunu bilmektesin. Efendi olup, haddini bileceksin! Adam ol terbiyesizliği bırak. Seçimlerde milletten tokadı bi güzel yediniz. İnsanda yok ise edep, neylesin medrese mektep... Okusa alim olsa; yine merkep yine merkep" dedi.

"HADDİNİ VE YERİNİ BİL!"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Niteliksiz, beceriksiz ve milleti hakir gören zihniyetiyle Türkiye siyasetinde hiçbir varlık gösteremeyen CHP'nin ezik bir zevatı, layık olduğu çukuru yansıtan bir dil ile Cumhurbaşkanımıza hakaret etme terbiyesizliğinde bulunmuş. Kaybetmenin acısıyla battıkları bataklığın tezeğini sağa sola sıçratmaya çalışıyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz. Haddini ve yerini bil Mahir Polat" dedi.

CHP'Lİ POLAT'A DAVA SİNYALİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Siyaseti; ahlak ve edep sınırı tanımadan yapmakta ısrar eden CHP; tüm hayatını ülkesi ve milletine adayan, dünya mazlumlarının hamisi olan Cumhurbaşkanımıza hakaret edebilecek kadar seviyesiz bir noktaya getirmiştir. İzmir Milletvekilleri Mahir Polat'ın, ağzından tükürükler çıkararak hakaret ettiği kişi; bu ülkenin, bu milletin; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanıdır. Bu, ne eleştiridir ne de muhalefet etmektir! Elbette bu densizliğin hesabı hukuki yollarla sorulacaktır ve bizler de bu sürecin en yakın takipçileri olacağız" dedi.