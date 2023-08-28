KYK yurt başvurusu başladı mı? 2023 KYK yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Üniversiteli öğrenciler KYK yurt, burs, kredi başvuruları için araştırmalara başladı.Peki, KYK başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, 2023-2024 KYK başvuru tarihleri ve sürece ilişkin merak edilenler...
Üniversiteli öğrenciler KYK yurt, burs, kredi başvuruları için araştırmalara başladı.Peki, KYK başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, 2023-2024 KYK başvuru tarihleri ve sürece ilişkin merak edilenler...
BAKAN BAK'TAN KYK BAŞVURULARI ÖNCESİ AÇIKLAMA!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı Twitter-X üzerinden KYK yurtları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili gençler, YKS 2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız.''
2023 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları 2023-2024 eğitim öğretim yılı için bekleniyor.
Başvurular, belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanması sonrası adaylar, üniversite eğitimi alacakları süre boyunca ikamet edecekleri yurtlara kayıtlarını yaptırabilecek.
KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
KYK yurtlarında 6 tip oda bulunuyor. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Bu sıralama odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.
Oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri değişkenlik gösteriyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip oluyor.
Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 250 ve 450 TL arasında değişkenlik gösteriyordu. 2023-2024 KYK yurt ücretleri ise henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
Devlet koruması altında olanlar,
Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.