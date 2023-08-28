  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem KYK yurt başvurusu başladı mı? 2023 KYK yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır?

KYK yurt başvurusu başladı mı? 2023 KYK yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversiteli öğrenciler KYK burs, yurt başvurularını araştırmaya başladı. Peki 2023 KYK yurt başvurusu başladı mı? KYK yurt başvurusu şartları nelerdir? GSB KYK yurt başvuru burs ve yurt başvuru tarihlerini açıkladı mı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Üniversiteli öğrenciler KYK yurt, burs, kredi başvuruları için araştırmalara başladı.Peki, KYK başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, 2023-2024 KYK başvuru tarihleri ve sürece ilişkin merak edilenler...

KYK yurt başvurusu başladı mı? 2023 KYK yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır?

BAKAN BAK'TAN KYK BAŞVURULARI ÖNCESİ AÇIKLAMA!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı Twitter-X üzerinden KYK yurtları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, YKS 2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız.''

KYK yurt başvurusu başladı mı? 2023 KYK yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır?

2023 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları 2023-2024 eğitim öğretim yılı için bekleniyor.

Başvurular, belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanması sonrası adaylar, üniversite eğitimi alacakları süre boyunca ikamet edecekleri yurtlara kayıtlarını yaptırabilecek.

KYK yurt başvurusu başladı mı? 2023 KYK yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile belli olacak.
Başvuruların Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor. Başvuru sürecine ilişkin detaylar netlik kazandığında haberimizde yer verilecektir.
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2023 KYK yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır?

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

KYK yurtlarında 6 tip oda bulunuyor. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Bu sıralama odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

Oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri değişkenlik gösteriyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip oluyor.

Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 250 ve 450 TL arasında değişkenlik gösteriyordu. 2023-2024 KYK yurt ücretleri ise henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

KYK yurt başvurusu başladı mı? 2023 KYK yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır?

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA