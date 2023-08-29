GSB 2023 sözleşmeli personel başvuru şartları neler? GSB personel alımı başvuru ekranı...

BÜRO PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi,

Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş

bölümlerden mezun olmak,

PSİKOLOG BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümü ile bu bölüme denkliği Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,