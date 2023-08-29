GSB 2023 sözleşmeli personel başvuru şartları neler? GSB personel alımı başvuru ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirmişti. 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirmişti. 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Bakanlıktan başvurulara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre de büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos- 1 Eylül 2023 tarihlerinde; koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için ise başvurular 28 Ağustos- 6 Eylül 2023 tarihlerinde yapılabilecek.
Adaylar başvurularını, alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapabilecek.
GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kadroları; Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) olmak üzere 11 bin 455 personel istihdamı sağlanacak.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve
7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı
hariç)
5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor
olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç
olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1
yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
a) Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (06 Eylül 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak,
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18'inci maddesinde
belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri
Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli geçerlilik
süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
bulunmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),
f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak.
DESTEK PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
- Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim
şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine
uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
BÜRO PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI
Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi,
Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş
bölümlerden mezun olmak,
PSİKOLOG BAŞVURU ŞARTLARI
Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümü ile bu bölüme denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,